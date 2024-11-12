X kullanıcıları neden akın akın Bluesky'a geçiyor?

ABD'li sosyal medya kullanıcıları, 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından X'in alternatifi Bluesky platformuna yönelmeye başladı.

X kullanıcıları neden akın akın Bluesky'a geçiyor?
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:54

The Verge'de yer alan habere göre, Bluesky'a geçen hafta yapılan seçimlerden bu yana 700 binden fazla yeni kullanıcı katıldı.

Twitter'ın da kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, dünya çapında 14,5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Platform, ABD'de Threads uygulamasının ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya uygulaması oldu.

Bluesky Operasyon Direktörü (COO) Rose Wang, yeni kullanıcıların büyük çoğunluğunun ABD'den geldiğini belirtti.

Twitter içinde bir proje olarak 2019'da kurulan Bluesky, 2022'de bağımsız bir şirket haline geldi.

Halihazırda Jay Graber tarafından yönetilen platforma, X'in eylülde Brezilya'da askıya alınmasının ardından 3 milyon yeni kullanıcı katılmıştı.


Etiketler: #Bluesky

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