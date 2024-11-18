X'ten akın başlayan Bluesky, 19 milyon kullanıcıyı aştı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:59

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:59

X'e dönüşen Twitter'dan uzaklaşmak isteyenler için kurulan Bluesky, yeni milyonlarca kullanıcı kazandı. Platfrom, yeni gelen kullanıcılarla birlikte 19 milyon kişiyi geride bıraktı.

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyon kullanıcıya ulaşan platform, özellikle Elon Musk'ın Twitter'ı satın alıp, adını ve pek çok özelliği değiştirmesiyle kullanıcı akınına uğramıştı. En son kasım ayının başında yapılan ABD seçimlerinde Elon Musk'ın tutumu ve platformda yanlı paylaşımların öne çıkarılması daha fazla kişinin Bluesky'a geçmesine sebep oldu.

Yeni yapılan açıklamaya göre platform hızla kullanıcı kazanıyor.

Bluesky için en son ücretli abonelik paketinin geliştirildiği ortaya çıkmıştı.

Platform, Authenticated Transfer Protocol'ü yani AT Protocol'ünü benimsiyor. Açık kaynaklı yapıya sahip Bluesky, bu sayede tek bir merkez yerine birçok merkezden yönetiliyor.