MIUI 14 güncellemesi POCO X4 GT modeli için geldi

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 18:23

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 18:23

POCO X4 GT, Türkiye'de aktif olarak satılan bir orta segment telefon. Özellikleriyle geçen yıl dikkat çeken telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini almaya başladı.

YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN DAHA FAZLA MODELE GELECEK

Global modellere gelen yeni güncelleme V14.0.1.0.TLOMIXM numarasıyla sunuluyor.

Tam bir tarih olmasa da güncelleme bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren MIUI 14 güncellemesi alması beklenen modellere ulaşması bekleniyor.

Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max ve Poca M2 Pro güncellemeyi alacak modeller arasında sıralanıyor.

Güncellemeyi alacak modellerin tam listesi:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 1S

Mi 11 LE

Redmi Note 12SE

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro / Pro+

Xiaomi MIX 4

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro Plus