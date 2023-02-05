MIUI 14 güncellemesi POCO X4 GT modeli için geldi
Xiaomi'nin MIUI 14 arayüzü daha fazla telefon modeline gelmeye devam ediyor.
POCO X4 GT, Türkiye'de aktif olarak satılan bir orta segment telefon. Özellikleriyle geçen yıl dikkat çeken telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini almaya başladı.
YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN DAHA FAZLA MODELE GELECEK
Global modellere gelen yeni güncelleme V14.0.1.0.TLOMIXM numarasıyla sunuluyor.
Tam bir tarih olmasa da güncelleme bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren MIUI 14 güncellemesi alması beklenen modellere ulaşması bekleniyor.
Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max ve Poca M2 Pro güncellemeyi alacak modeller arasında sıralanıyor.
Güncellemeyi alacak modellerin tam listesi:
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12X
Redmi K60 Pro
Redmi K60
Redmi K50 Gaming
Redmi K50 Ultra
Redmi K50 Pro
Redmi K50
Mi 11 Ultra
Mi 11
Xiaomi CIVI 2
Xiaomi CIVI 1S
Mi 11 LE
Redmi Note 12SE
Redmi K40
Redmi K40 Gaming
Redmi K40 Pro / Pro+
Xiaomi MIX 4
Redmi Note 10 Pro 5G
Redmi Note 11 Pro / Pro Plus
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