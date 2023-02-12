Mount & Blade II: Bannerlord, ChatGPT ile birleştirildi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:20

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 12:20

2023 yılı hiç şüphesiz yapay zeka yılı olacak ve bu neredeyse her endüstride görülecek. Microsoft ve Google bu alanda kıyasıya bir rekabet halindeyken oyun endüstrisi için bir devrim yaklaşıyor olabilir. Bir geliştirici tarafından sergilenen Mount & Blade II: Bannerlord ChatGPT modu, interaktif oyunların geleceğini aydınlatıyor.

İNGİLİZCE CEVAPLAR ÇOK DAHA SAĞLIKLI

Bir mod yapımcısı olan Bloc, Mount & Blade II: Bannerlord oyununda dinamik diyaloglar oluşturmak için ChatGPT kullanan bir mod geliştirdi. Bu mod için ayrıca özel olarak oluşturulmuş bir hikaye motoru da kullanıldı. NPC'ler Türkçe dilinde de cevaplar veriliyor ancak İngilizce dilde daha sağlıklı cevaplar verdiği görülüyor. Ortaya çıkanlar ise açıkçası büyüleyici denilebilir. Sıkça gördüğümüz ruhsuz, etrafının farkında olmayan ve iletişimi sınırlı NPC’ler bir noktada oyunun en zayıf kısmı oluyor.

Peki, NPC’ler ile birebir yazarak iletişime girmek ve sohbet etmek nasıl olurdu? Mount & Blade II: Bannerlord için geliştirilen ChatGPT modu tam olarak bunu yapıyor. Donanımhaber'de yer alan ve Bloc tarafından yayınlanan videolarda oyuncunun NPC’ler ile onların kimlikleri, meslekleri ve çevreleri hakkında yazarak sohbet ettiği görülüyor.

Örneğin, videonun bir noktasında Bloc bir çiftçiye geliyor ve tahıl satıp satmadıklarını soruyor. Çiftçinin “evet” cevabının ardından Bloc, 1 paket tahılın fiyatını soruyor. Çiftçi, bir paketin 7 dinar olduğunu belirtiyor. Bloc ise 6 paket istiyor ve “İşte ödemen” yazıyor. Ve işlem tamamlanıyor. Herhangi bir “satın al” düğmesine tıklanmıyor. Dolayısıyla bu sadece Bannerlord için değil bütünüyle oyun dünyası için heyecan verici bir gelişme.

Videoda karakterlerin kendi arka hikayelerini oluşturdukları da görülüyor. Bu hikayeler oyuncunun bahsettiği konuya göre şekilleniyor. Dolayısıyla aynı oyunda sınırsız bir deneyimin sunulması mümkün görünüyor. Elbette yukarıda da dediğimiz gibi bu arka plan hikayeleri geliştirici TaleWorlds Entertainment’in yazmadığı NPC’ler için oluşturulan özel bir hikaye motoru ile oluşturuluyor.

Öte yandan modun mevcut durumunun en büyük sorunu yapay zeka tarafından verilen yanıtların biraz uzun sürüyor olması. Ek olarak diyaloğun çoğu, tipik ChatGPT yanıtları gibi biraz robotik kalıyor. Bununla birlikte üretken yapay zeka muhtemelen her oyun türü için uygun olmayabilir. Ancak Mount & Blade gibi NPC etkileşimi yüksek RPG oyunlarda ChatGPT veya üretken yapay zekalar büyük potansiyele sahip gibi görünüyor. Aşağıdaki örnek videodan modu ve yapabildiklerini izleyebilirisiniz. Ayrıca Bloc'un YouTube sayfasında daha fazla ilgili videonun da mevcut olduğunu belirtelim.