NASA'nın ilk ISS uzay turizmi projesi ertelendi

29 Mart 2022 Salı, 10:02

NASA'nın Ay’a ve ardından da Mars’a uzay turizmi kapsamında düşünceleri olan kurum, bunun ilk adımı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) uzay turizmi düzenleyecek. Ancak Axiom Mission 1’yi (Ax-1) adı verilen projede bazı aksaklıklar yaşandı.

AXİOM MİSSİON 1, DÖRDÜNCÜ KEZ ERTELENDİ

Shift Delete'in haberine göre, NASA’da uzay turizmi görevi için gerim sayım başladı. Görev Teksas merkezli Axiom Space tarafından düzenleniyor.

SpaceX‘in test edilmiş ve onaylanmış Falcon 9 roketi ile Crew Dragon uzay aracını kullanılacak. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ilk uzay turizmi misyonunu 3 Nisan günü başlatmayı hedefliyordu. Ancak bazı sorunlar nedeniyle fırlatmanın birkaç gün ertelenebileceğini duyurdu.

Ax-1 görevi, ilk olarak Şubat ayının sonlarında gerçekleştirilecekti. Hazırlıklar ve ISS trafiği gerekçe gösterilerek fırlatma Mart’ın son haftasına ertelenmişti. Bu ertelemelerin ardından hazırlıklarla ilgili son görüşmeler denilerek görev tekrar ertelemeye maruz kaldı ve 3 Nisan tarihine kaydı. Bugün yapılan açıklama ile görev dördüncü kez ötelenmiş oldu.

Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ISS’e gitmek üzere fırlatılacak sivillerden oluşan 4 kişilik özel astronot görev gücü, Musk’ın artık sektörün en güveniliri haline gelen Falcon 9 roketi ile birlikte fırlatılacak.

4 kişilik özel astronot grubunu Kanadalı yatırımcı Mark Pathy, Amerikalı girişimci Larry Connor, eski İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Eytan Stibbe ve eski bir NASA görev komutanı Michael López-Alegría oluşturuyor.