Neolitik Çağ'da bilim prensibinin temelinin kavrandığını gösteriyor

Yayınlanma: 24.08.2024 - 23:12

Güncelleme: 24.08.2024 - 23:16

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmada, Dolmen de Menga'nın muhtemel inşa süreci incelendi.

Söz konusu inceleme, yüksek çözünürlüklü lazer taramasından elde edilen verilerin yanı sıra daha önceki kazıların yayınlanmamış fotoğraf ve diyagramları kullanılarak yapıldı.

İnceleme sonucu araştırmacılar, yapıyı inşa eden neolitik dönem insanlarının fizik, geometri, jeoloji ve mimari konusunda "iyi bir temel anlayışa" sahip olduğunu ortaya koydu.

TAŞLARIN NAKLİYESİ İÇİN AHŞAP RAYLAR KULLANILMIŞ OLABİLİR

"Devasa" taşların kırılmadan alana taşınması için "özel dikkat" gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, taşların nakliyesi için ahşap rayların kullanılmış olabileceğini kaydetti.

Araştırmacılardan Leonardo Garcia Sanjuan, "Bu insanların üzerinde çalışacakları bir taslakları ya da bildiğimiz kadarıyla daha önce böyle bir şey inşa etme deneyimleri yoktu. Yine de anıtı yaklaşık 6 bin yıl boyunca sağlam tutacak bir şekilde devasa taş blokları nasıl bir araya getireceklerini anladılar." ifadelerini kullandı.

Sanjuan, "en azından temel bilim anlayışına sahip olmadan" bunun mümkün olmadığını kaydetti.