Okyanus derinliklerindeki sıcak hava dalgaları yüzeydekilerle bağlantılı değil
Araştırmacılar, okyanus derinliklerindeki sıcak hava dalgalarının yüzeyde gerçekleşen ısı olaylarından bağımsız olduğunu ortaya koydu
Avustralya'daki Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) ve Çin Bilim Akademisinden bilim insanları, ortak yürüttükleri çalışma kapsamında, okyanuslardan alınan 2 milyondan fazla ısı verisini inceledi.
Konuyla ilgili geçmiş çalışmalarda çoğunlukla okyanus yüzeyinin baz alındığını ifade eden araştırmacılar, 100 metrenin altındaki derinliklerde meydana gelen sıcak hava dalgalarının yüzde 80'inin yüzeydeki olaylardan bağımsız gerçekleştiğini tespit etti.
SICAK HAVA DALGALARININ SEBEBİ DERİNLERDE OLUŞAN GİRDAPLAR
Araştırmacılar, okyanuslardaki sıcak hava dalgalarının derinliklerde oluşan girdaplarla bağlantılı olduğunu ve girdapların sudaki oksijen seviyesinde de etkili olduğunu vurguladı.
Okyanuslardaki ısı olaylarının küresel ısınma nedeniyle giderek yaygınlaştığını belirten araştırmacılar, bu durumun yıkıcı ekolojik ve sosyoekonomik etkilere neden olduğuna dikkati çekti.
Araştırmacılar, bu yeni gelişmenin gelecekte oluşabilecek ısı olaylarının tahminini kolaylaştıracağını belirtti.
Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayınlandı.
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