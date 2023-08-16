YouTube'dan kanserle ilgili videolara yönelik düzenleme

Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:48

Güncelleme: 16.08.2023 - 13:48

YouTube yeni yaptığı duyuruda kanser hastalığına yönelik içeriklerle ilgili düzenleme yaptığını aktardı. Platformda kanser tedavilerine yönelik yalan ya da yanlış bilgi veren videolar da artık yayınlanamayacak. Mevcut olarak bulunan videolar da kontrollerin ardından kaldırılmaya başlandı.

KANSER TEDAVİLERİNİ REDDEDEN YA DA KÖTÜLEYEN VİDEOLAR KALDIRILACAK

Popüler platform blog yazısı ile ilgili duyurusunu yaptı.

YouTube'un kanserle ilgili yanlış bilgilerin kaldırılması da dahil olmak üzere tıbbi olarak yanlış bilgilendirme politikalarının güncellendiği aktarıldı.

COVID-19 ile beraber koronavirüs hakkında yayılan haberlerin veya yanlış bilgilerin önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılmıştı. Şimdi ise kanser hakkında yanlış bilgileri de içeren videoların sayısının artması platformu harekete geçirdi.

Platform yayınlanan videolarda kanser tedavilerini reddeden ve insanları tıbbi tedavi almaktan vazgeçiren bilgileri paylaşan videoları silecek.

Öte yandan yetkililer, güvenli olmayan kürtaj yöntemleri için talimatları içeren ya da kürtaj güvenliği hakkında yanlış bilgiler sağlayan videolar için de harekete geçti.

İlgili blog yazısının tamamını okumak isteyenler için buraya tıklayabilirler.