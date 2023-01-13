Oppo Find X6 ilk kez elde görüntülendi

Oppo'nun sızıntılarla gündeme gelen Find X6 modeli için yeni görseller sızdırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 20:04
Oppo Find X6 ilk kez elde görüntülendi
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Oppo imzalı bu yıl tantılması beklenen Find X6 modeli için yeni görseller paylaşıldı. Daha önce yapılan sızıntılarda telefonun yalnızca arkasını görmüş ve tahmini olarak nasıl görüneceğine dair fikir sahibi olmuştuk. 

KAMERA MODÜLÜ ÇOK BÜYÜK

Telefonda en dikkat çeken şey 'üçlü kamera' kurulumu oluyor. Telefonun arkasında büyük bir yer kaplayan bu lensler, Hasselblad logosuyla bizleri karşılıyor. Gizlice çekilmiş gibi duran görsellerde telefonun devasa kameraları düz bir yüzeye koyulduğunda telefonun yüzeye değer ilk kısmı kamerası oluyor. 

Daha önceki sızıntılara göre telefon standart ve pro olmak üzere iki farklı model olarak tanıtılacak ve Find X6'te Snapdragon 8 Plus Gen 1 yer alacakken, Pro versiyonda Snapdragon 8 Gen 2 tercih edilecek.

Oppo burada dikkat çeken bir Türkiye hamlesi yapıyor ve bu modeli ülkemize getirmeyi düşünmüyor. 


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