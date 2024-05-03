Oyunların hangi platformda kaç paraya satıldığını gösteren site

GG, hangi oyunun hangi platformda en uygun fiyata satıldığını gösteren yeni özelliği devreye aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:08
Oyunların hangi platformda kaç paraya satıldığını gösteren site
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Steam'in dolara geçmesi, Epic Games'in de fiyat politikasında değişiklik yapabileceğinin de ortaya çıkması üzerinde oyunseverlerin aklına takılan sorulardan biri uygun fiyata nasıl oyun alınabileceği olmuştu. GG'nin yeni özelliği bu açıdan oyunseverlere kolaylık sağlayabilir. 

Webtekno'da yer alan ayrıntılara göre GG.deals üzerinden kullanılabilen özellikle birlikte oyunseverler, istedikleri oyunu aradıkları zaman farklı platformlarda oyunun fiyatını görebilecekler. Bu değişiklik ile birlikte oyunların bilgisayar ve konsol fiyatları bir arada sergilenecek. Böylece birden fazla platformda oyun oynayabilenler de daha uygun alternatifi seçebilecek.

Şimdilik bu fiyatlar küresel fiyatlar, Türkiye fiyatları seçeneği bulunmuyor.

Öte yandan hizmeti incelediğimizde çok da akıcı olmadığını belirtmek gerekiyor ancak bu durum çözülemeyecek bir şey değil. Öncelikli olarak oyunları ararken tam isimleri ile aramamız gerekiyor. Yani GTA V almak için siteye giren birisinin arama kısmına Grand Theft Auto yazması gerekiyor. 

İkincil olarak da aramada oyunlar tek tek listelenmiyor, markalar listeleniyor. Yani Grand Theft Auto 5 bile yazsanız oyunun farklı paketleri de karşınıza çıkıyor. Bu bir yandan iyi bir özellik olsa da ek paketlerin çok olduğu uzun serilerde aranılan oyunu bulmayı biraz karmaşıklaştırabiliyor. 

GG.deals oyun fiyatları karşılaştırma özelliği nasıl kullanılır?

GG.deals'ın oyun fiyatları karşılaştırma özelliğini kullanmak oldukça basit. Bunun için yapmamız gerekenler şu şekilde:

  • GG.deals adresine gidin.
  • Üstte yer alan arama çubuğuna aradığınız oyunun ismini yazın.
  • Oyunun bağlı olduğu markayı seçin.
  • İstediğiniz oyunu bulun, tıklayın.
  • Açılan sayfada farklı platformlara ait alternatifler göreceksiniz. İstediğiniz platformu seçin.
  • Birden fazla fiyat varsa fiyatlar listesinde "Expand (genişlet)" seçeneğine tıklayın.
  • Oyunun yer aldığı tüm mağazalardaki fiyatları burada görebilirsiniz. 

Yine de bu özellik, biraz daha geliştirilirse oyunseverlerin oyun almadan önce girip kontrol ettikleri referans noktası hâline gelme potansiyeli taşıyor. 


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