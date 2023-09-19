Paint ile dalga geçme devri kapanıyor; katmanlı çalışma desteği!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:46

Güncelleme: 19.09.2023 - 15:46

Microsoft, Paint için sonunda Photoshop'ta bulunan ve görüntü düzenlemenin en temel özelliğini sunuyor.

Windows Insider için sunulan Paint için katmanlı çalışma desteği, uygulamayı artık daha kapsamlı hale getiriyor.

Uzun yıllar, kötü düzenleme yapılmış fotoğraflar ya da görüntüler için 'paint'ten mi yaptın?' sorusu sorulurdu. Burada Paint uygulamasının kabiliyetlerinin sınırlı olmasıyla dalga geçme söz konusuydu. Microsoft tarafından ilk kez 1985 yılında karşımıza çıkan Paint yıllar içinde gelişse de istenen pozisyona gelememişti.

Microsoft'un yeni hamlesiyle Paint ile daha 'profesyonel' çalışmak mümkün olacak.

Uygulamaya arka planı olmayan PNG dosyalarını açma, arka planı şeffaf şekilde kaydetme gibi destekler de gelecek. Canary ve Dev kanalları için sunulan sürümde bir görselin arka planını tek bir tıklama ile kaldırmaya olanak tanınıyor.