Paint ile dalga geçme devri kapanıyor; katmanlı çalışma desteği!
Microsoft'un Paint uygulaması için katmanlı çalışma desteği geliyor. Bu da uygulamanın Photoshop'taki en temel özelliği kazanacağı anlamına geliyor.
Microsoft, Paint için sonunda Photoshop'ta bulunan ve görüntü düzenlemenin en temel özelliğini sunuyor.
Windows Insider için sunulan Paint için katmanlı çalışma desteği, uygulamayı artık daha kapsamlı hale getiriyor.
Uzun yıllar, kötü düzenleme yapılmış fotoğraflar ya da görüntüler için 'paint'ten mi yaptın?' sorusu sorulurdu. Burada Paint uygulamasının kabiliyetlerinin sınırlı olmasıyla dalga geçme söz konusuydu. Microsoft tarafından ilk kez 1985 yılında karşımıza çıkan Paint yıllar içinde gelişse de istenen pozisyona gelememişti.
Microsoft'un yeni hamlesiyle Paint ile daha 'profesyonel' çalışmak mümkün olacak.
Uygulamaya arka planı olmayan PNG dosyalarını açma, arka planı şeffaf şekilde kaydetme gibi destekler de gelecek. Canary ve Dev kanalları için sunulan sürümde bir görselin arka planını tek bir tıklama ile kaldırmaya olanak tanınıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- 2028’de de yok!
- Gizemli bir güç Ay'da su üretiyor; bu nasıl oluyor?
- Laik ve bilimsel eğitimde utanç verici görüntüler!
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- Kasiyer hatası 15,7 milyon TL'lik servet kazandırdı!
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday