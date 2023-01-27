PlayStation 5 için yeni DualSense Edge satışa çıktı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:00

PlayStation 5’in standart kontrolcüsüne kıyasla çok daha fazla özelleştirme sunan kontrolcü, değiştirilebilir tuşlardan tutun da ayarlanabilir ölü bölgelere (deadzone) kadar pek çok özelliği beraberinde getiriyordu.

PlayStation, yaptığı duyuruyla yeni oyun kumandasının söz verildiği gibi küresel satışa çıktığını açıkladı. Yeni kontrolcünün yurt dışı fiyatı ise 199 dolardı.

Kontrolcünün ön siparişleri ülkemizde de geçtiğimiz günlerde başlamıştı. DualSense Edge'in Türkiye'deki fiyat etiketinin ise 6 bin 599 TL olduğu görüldü.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Webtekno'nun haberine göre kontrolcüye ilk baktığımızda standart versiyona oldukça benziyor gibi görünse de ön kısımda ilk dikkat çeken şey analog çubukların hemen altında yer alan fonksiyon tuşları oluyor. Bu tuşları PlayStation üzerinden dilediğiniz gibi özelleştirebiliyor ve mikrofonu açıp kapatma, ses düzeyini ayarlama gibi özellikler atayabiliyorsunuz.

Buna ek olarak arka tarafta genellikle 3. parti üreticilerde gördüğümüz “kulakçık” olarak bilinen tuşlardan görüyoruz. Bu tuşlar da yine aynı şekilde özelleştirilebiliyor ve kontrolcünün üzerindeki herhangi bir tuşu taklit edebiliyor. Bu kulakçık tuşlarının iki farklı versiyonu bulunuyor ve kullanıcılar istedikleri kulakçık modeline kolayca geçiş yapabiliyor.

FARKLI SEÇENEKLER SUNULUYOR

Kontrolcüye eklenen ekstra tuşlar haricinde ön kısımda yer alan analog çubukların hem uç kısımları hem de direkt olarak kendileri kolayca değişebiliyor. Bu da ileriki dönemde analog çubuklardaki kayma “drift” sorunları yaşayan kullanıcıların yeni bir kontrolcü almak yerine sadece bir analog modülü alabileceği anlamına geliyor. Ayrıca kullanıcılar hemen hemen her kontrolcüde bulunan ölü bölgeyi diledikleri gibi arttırıp azaltabiliyor. Ölü bölge, analog çubuklarındaki kayma sorunlarını minimuma indirmek için analog çubukların minimal hareketleri oyuna aktarmasını engelliyor.

Ayrıca kontrolcünün tetik tuşlarının hareket mesafesi de arka tarafta bulunan tuşlar sayesinde ayarlanabiliyor. Bu sayede daha hızlı tepki göstermeniz gereken oyunlarda tetik tuşlarının mesafesini azaltabilirsiniz.

Pek çok özelleştirme sunan DualSense Edge kontrolcüsü, aslında sunduğu özellikler ile Xbox’ın tanıttığı Elite Controller’a oldukça benziyor. İşte özellik karşılaştırması: