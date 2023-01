2022'de en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:08

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:08

2022 yılında beklenen ve ardından çıkan oyunlarla beraber oyunseverler için dolu dolu bir yıl oldu. PlayStation tarafında da oldukça popüler olan oyunlar var ve bunların indirilme oranları açıklandı. 2022'de en çok indirilen PlayStation 5 oyunu ABD/Kanada için Call of Duty: Modern Warfare 2 olurken, Avrupa'da FIFA 23 oldu.

2022'DE EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI

Açıklanan listeye göre ABD/Kanada için ikinci sırada God of War Ragnarök varken, sırasıyla; NBA 2K23, Elden Ring, Madden NFL 23, GTA 5( Grand Theft Auto 5), FIFA 23, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Dying Light 2, MLB The Show 22, Cyberpunk 2077, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga yer alıyor.

Avrupa'da ikinci sırada; Call of Duty: Modern Warfare 2 yer alıyorken, sırasıyla; God of War Ragnarök, Elden Ring, GTA 5( Grand Theft Auto 5), Gran Turismo 7, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Dying Light 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Among Us, NBA 2K23 ve F1 22 oldu.

PlayStation 4 için ise ilk 5 şu şekilde:

ABD/Kanada

Call of Duty: Modern Warfare II Grand Theft Auto V Minecraft Elden Ring NBA 2K23

Avrupa

FIFA 23 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft FIFA 22

En çok indirilen PS VR oyunu ise; ABD/Kanada için de Avrupa için de Beat Saber oldu.

En çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar arasında PS 4 ve PS 5 için Fall Guys ilk sırada yer aldı onu Fortnite ikinci sırada takip etti.