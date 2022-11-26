Poco M5 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 08:45

Akıllı telefon tarafında yeni modellerini tanıtan Xiaomi'nin yan markası olan Poco, nispeten uygun fiyatlı olarak piyasaya iki model sürdü. Türkiye pazarında da aktif bir şekilde satılacak olan telefonlardan Poco M5'in fiyatı 7.199 TL, M5s modelinin ise fiyatı 7.999 TL olarak açıklandı.

TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU VE SATIŞA ÇIKTI

Telefonlardan Poco M5 modeli, 6.58 inçlik Full HD+ LCD ekran, Helio G99 işlemci ve 50 Megapiksel standart arka kameraya ek olarak 2 adet 2 Megapiksel kamera lensleri yer alıyor. Ön kamera ise 5 Megapiksel. Bataryası ise 5000mAh,18W hızlı şarj özelliklerine sahip.

Poco M5s modelinde ise 6.43 inçlik AMOLED ekran kullanılıyor ve M5 modelinden de bu şekilde ayrılıyor. Helio G95 işlemciden gücünü alan telefon 64 Megapiksel standart arka kameraya ek olarak 8 Megapiksel ikincil ve 2 Megapiksellik derinlik sensörüne sahip. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik kamera bizleri karşılıyor. Telefonda 5000mAh batarya ve 33W hızlı şarj özelliği yer alıyor.