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Popüler webmaster forumu R10.net'e erişim engeli: Açıklama geldi

Popüler webmaster forumu R10.net'e erişim engeli: Açıklama geldi

4.07.2026 10:52:00
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Haber Merkezi
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Popüler webmaster forumu R10.net'e erişim engeli: Açıklama geldi

Popüler webmaster forumlarından R10.net, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla erişime engellendi. Kararın ardından R10.net yönetiminden yapılan ilk açıklamada, resmi gerekçenin henüz kendilerine ulaşmadığı ve kararın "sehven" alınmış olabileceği belirtildi.
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Türkiye'deki internet ve webmaster dünyasının en popüler platformlarından biri olan R10.net'e mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yer alan bilgiye göre, platform hakkında Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 02/07/2026 tarihli ve 2026/3780 D.İş sayılı kararıyla erişim engeli uygulandı.

Gelişmeyi duyuran EngelliWeb, platformun geçmişteki erişim engeli geçmişine de dikkat çekti. EngelliWeb'in paylaşımında, "R10.net daha önce de Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Aralık 2023 tarihli ve 2023/8095 sayılı kararıyla erişime engellenmişti" ifadelerine yer verildi.

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"KARAR SEHVEN UYGULANMIŞ OLABİLİR"

Erişim engelinin ardından R10.net yönetimi, üyelerine yönelik bir "Bilgilendirme" metni yayımladı. Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) sorgulama ekranında Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişim engeli uygulandığını doğrulayan yönetim, söz konusu kararın gerekçesinin henüz kendilerine resmi olarak tebliğ edilmediğini vurguladı.

Açıklamada, "Geçmişte de benzer örneklerini yaşadığımız üzere, mevcut durumun bir bilgi eksikliği veya süreçsel hata sonucunda sehven uygulanmış olabileceğini değerlendiriyoruz" denildi.

Platformun 5651 sayılı Kanun kapsamında "yer sağlayıcı" sıfatıyla ve yasalara tam uyumlu şekilde faaliyet gösterdiğinin altı çizilirken, kararın içeriğini ve yasal dayanağını netleştirmek adına gerekli resmi başvuruların hızla tamamlandığı bildirildi.

R10.net yönetimi, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve gerekçenin ulaşmasının ardından hukuki itiraz süreçlerinin başlatılacağını belirtti.

WEBMASTER FORUMU NEDİR?

Webmaster forumu, web sitelerinin tasarımı, kodlanması, optimizasyonu (SEO) ve yönetimiyle ilgilenen kişilerin bir araya gelerek bilgi paylaştığı ve ticaret yaptığı çevrimiçi platformlardır.

İlgili Konular: #BTK #erişim engeli

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