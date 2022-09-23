Redmi Note 11 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

23 Eylül 2022 Cuma, 16:12

Redmi, bu yılın başında Note 11 Pro 5G modelini piyasaya sürmüştü. Şirket aynı modeli Hindistan pazarında ise Note 11 Pro Plus 5G ismi ile satışa sundu. Redmi henüz Note 11 Pro ismine veda etmek istemiyor olacak ki, Note 11 Pro 2023 ismi ile yani bir akıllı telefon sunmaya hazırlanıyor.

Redmi Note 11 Pro, 2023 yılına özel versiyonla geliyor

Shiftdelete.net'in haberine göre ortaya çıkan bir IMEI veritabanı listesine göre Xiaomi, Redmi Note 11 Pro 2023 adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Aynı cihazın FCC, EEC ve Google Play Console veritabanlarında görünmesi ile birlikte detayları da ortaya çıktı.

FCC listesi, Redmi Note 11 Pro 2023’ün 2209116AG model numarasına sahip olacağını gösteriyor. Yeni model kutudan ise MIUI 13 ile çıkacak. Ortaya çıkan EEC listesinde ise Xiaomi’nin yeni telefonu hakkında herhangi bir detay yer almıyor.

Google Play Console listesi ile cihazın 440ppi piksel yoğunluğu ile 1080 x 2400p çözünürlüklü ekrana sahip olacağını öğreniyoruz. Liste ayrıca cihazın bir Adreno 616 grafik kartı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 712 işlemciye işaret ediyor. Ancak cihazın Snapdragon 732G ile sunulacağı söyleniyor.

Yeni cihaz ile ilgili ortaya çıkan söylentiler arasında ise akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran ile geleceği yer alıyor. 8 GB RAM’e kadar desteklemesi beklenen cihazın 128 GB’lık depolama alanı ile sunulacağı da gelen bilgiler arasında.