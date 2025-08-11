Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rusya'da WhatsApp ve Telegram aramaları engellenmeye başlandı

Rusya'da WhatsApp ve Telegram aramaları engellenmeye başlandı

11.08.2025 17:58:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Rusya'da WhatsApp ve Telegram aramaları engellenmeye başlandı

Rusya’da yaptırımlardan ötürü gerekli altyapı yenilemelerinin yapılamaması nedeniyle WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar engellenmeye başladı.

Downdetector verilerine göre, Rusya’da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan aramalarda sorun yaşadıkları bildiriminde bulundu.

Rus basınında çıkan haberlerde, ülkedeki mobil operatörlerin Rus hükümetine mektup yazarak, yaptırımlardan ötürü gerekli altyapı yenilemelerinin yapılamadığının iletildiği yer almıştı.

Buna karşın, internet trafiğinin ise arttığına işaret eden operatörlerin, trafiğin azaltılması için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramaların engellenmesini talep ettiği belirtilmişti.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bazı Rus yetkililer engellemenin telefon üzerinden dolandırıcılıkla mücadele için gerektiğini savunuyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bazı milletvekilleri, 18 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

İlgili Konular: #Rusya #whatsapp #Telegram

İlgili Haberler

Grok'un yanıtlarında artık reklam yer alacak
Grok'un yanıtlarında artık reklam yer alacak X'in sıklıkla kullanılan ve eleştirilen yapay zeka sohbet aracı Grok'un yanıtlarında artık reklamlar yer alabilecek.
Red Dead Redemption 2 tüm zamanların en çok satan oyunları arasında yer aldı
Red Dead Redemption 2 tüm zamanların en çok satan oyunları arasında yer aldı Yeni yapılan açıklamaya göre Red Dead Redemption 2, tüm zamanların en çok satılan 6'ncı oyunu oldu.
Sims 5 neden gelmeyecek?
Sims 5 neden gelmeyecek? Sims 5'in neden hiçbir gelmeyeceği açıklandı. Electronic Arts yöneticisi, bunun sebebini Sims 4'ün sürekli olarak eklenti paketleriyle güncellenecek olmasıyla açıkladı.