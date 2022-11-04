Samsung, iPhone kullanıcılarına gönderme yaptı!

04 Kasım 2022 Cuma, 10:15

Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk iki şirket Apple ve Samsung oluyor. Durum böyle olunca bu teknoloji devleri arasında büyük bir rekabet oluşuyor. Şirketler, bazen de yayınladıkları reklamlarla birbirlerine gönderme yapabiliyor.

SAMSUNG DAHA ÖNCE DE APPLE'A GÖNDERME YAPMIŞTI

Webtekno'da yer alan habere göre Samsung, geçtiğimiz aylarda Apple ile adeta ‘dalga geçen’ birkaç video yayınlamıştı. Bunlardan biri iPhone 14 tanıtımı öncesinde yapılmış, Apple’a Samsung telefonlarındaki özellikler üzerinden göndermede bulunulmuştu. Güney Kore merkezli şirket, tanıtımın gerçekleşmesinin ardından bir kez daha rakip şirketine yönelik bir paylaşım yaparak iPhone 14’ü trollemiş, katlanabilir telefonlar ve kamera konusunda ABD’li şirkete gönderme yapmıştı. Samsung, şimdi yine benzer bir videoyla karşımıza çıktı.

Samsung, Apple’ın bir türlü katlanabilir telefon çıkarmamasına ve kullanıcıların sürekli beklemesine gönderme yaptı

Samsung, dün yayınladığı bir videoda yine Apple’ı hedef aldı. ‘Çitin üzerinde’ anlamına gelen ‘On the Fence’ başlığıyla paylaşılan videoda; Apple’ın henüz katlanabilir bir telefon çıkarmamasına ve iPhone kullanıcılarının bunu beklemesine atıfta bulunuldu. Ayrıca Samsung’un kameralarda ‘epik kamera’ların olduğunun belirtilmesi de videoda dikkat çekti.

Reklamı incelediğimizde Apple ve Samsung’ın bir ‘çit’ benzetmesi yoluyla ayrıldığını, bir Apple kullanıcısı da bu çitin üstüne çıkarak Samsung tarafına baktığını görüyoruz. Bu kişi, Samsung tarafında katlanabilir telefonların ve epik kameraların olduğunu söylüyor. Onunla konuşan diğer Apple kullanıcıları ise katlanabilir telefonların ve bu tarz kameraların onların tarafına da geleceğini söylüyor. Çitteki kişi ‘Zaten o tarafta var, neden bekleyeyim ki?’ deyince diğerleri de ‘Bizim yaptığımız şey bu. Beklemek’ diyor. Kısacası Samsung, bu reklamla katlanabilir telefonlar ve kamera konusunda rakibinden daha ileride olduğunu söylemeye çalışırken, Apple kullanıcılarının ise bu tarz yenilikleri sürekli beklemesine gönderme yapıyor.

Bilindiği üzere Samsung, yakın zamanda Z Fold4 ve Z Flip4 isimli en yeni katlanabilir telefonlarını bizlerle buluşturdu. Apple’ın da uzun süredir katlanabilir bir iPhone çıkarabileceği konuşuluyordu. Hatta yakın zamanda ortaya atılan bir iddia, şirketin 2024’te ilk katlanabilir iPhone’u oldukça yüksek bir fiyatla tanıtabileceğini gösterdi.