Samsung Galaxy S25 FE'nin tasarımı sızdırıldı! İşte farklı açılardan telefonun görünümü

15.08.2025 21:23:00
Haber Merkezi
Samsung Galaxy S25 FE'nin tasarımı ortaya koyan görseller sızdırıldı. Telefonun toplamda 4 farklı rengi olacak ve önceki modele göre daha fazla ekran alanı sağlayacak.

Samsung, Galaxy S25 FE'yi önümüzdeki ay tanıtmayı planlıyor. Henüz telefonun özellikleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da tasarımını gözler önüne serecek görseller ortaya çıktı. Telefonun siyah, lacivert, açık mavi/lila tonlarında ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkması bekleniyor. 

Sızdırılan bu görseller telefonun daha önce ortaya çıkan tahminlerdeki görünümünü doğruluyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin ön tarafında delikli bir ekran bulunuyorken, arka tarafda ise dikey şekilde konumlandırılmış üçlü kamera lensi bulunuyor. Telefon, metal bir gövdeye ve düz çerçevelere sahip. Sağ tarafta ise ses açma/kapama düğmesine ek olarak güç düğmesi de yer alıyor.

