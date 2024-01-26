Sevilla, oyuncu seçmek için IBM'in yapay zekasını tercih edecek

Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:22

Güncelleme: 26.01.2024 - 13:22

İspanyol futbol kulübü Sevilla, takımına oyuncu seçmeye yardımcı olmak amacıyla IBM'in Üretken Yapay Zeka platformu watsonx'i kullanmak üzere IBM ile iş birliği yaptı. Oyuncu seçimini kolaylaştırmak ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla yapılan iş birliği neticesinde Scout Advisor adlı araç geliştrildi.

YAPAY ZEKANIN YENİ KULLANIM ALANI

Donanımhaber'de yer verildiği gibi profesyonel futbol kulüplerindeki oyuncuları araştırmak ve transfer etmek milyonlarca dolarlık bir endüstri haline geldi. Uzun vadeli sözleşmeler üzerinden yapılan yatırımlar ve oyuncu performansına ilişkin yüksek belirsizlik, yatırımın getirisini tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

Geleneksel olarak bu iş, scoutlar tarafından yapılan gözlemlere ve kolayca ölçülebilen sınırlı sayıda faktör üzerinden toplanan verilerin analizine dayanıyor. Ancak bu yöntem, birkaç faktörü dikkate alması ve zaman alan bir süreç olması nedeniyle çok verimli değil.

Son yıllarda yapay zeka programlarının ortaya çıkışı, sadece çok daha büyük bir veri seti kullanan değil aynı zamanda mevcut verilerden değerli bilgiler sağlayan bu tür analizler için yeni olasılıkların önünü açtı.

Scout Advisor nedir?

Sevilla FC halihazırda performans verilerine dayalı geniş bir oyuncu değerlendirme veritabanına sahip. Geçmişte bu veritabanı, Sevilla'nın scouting programından geçen Dani Alves, Ivan Rakitic ve Sergio Romero gibi yükselen futbol yıldızlarını belirlemesine yardımcı oldu.

Kulüp aynı zamanda oyuncuları yeteneklerine ve performanslarına göre karakterize etmek için kendi veri analitiğini geliştirmesiyle de tanınıyor. Kulüp, IBM ile birlikte çalışarak, veriye dayalı ölçümler ile insan gözlemleri arasındaki boşluğu kapatmak için yeteneklerini üretken yapay zeka ile birleştirecek. Scout Advisor ile oyuncu tanımlama yeteneği gelişerek daha doğru kararların alınması hedefleniyor.

Scout Advisor nasıl çalışıyor?

IBM'in watsonx'u temel alan Scout Advisor, transfer için potansiyel adayları değerlendirmek amacıyla veritabanlarındaki büyük miktarda bilgiyi aramak ve analiz etmek için doğal dil işlemeden ve temel modellerden yararlanıyor. Futbolcunun boyu, oynadığı dakikalar veya attığı goller gibi ölçülebilir veriler ve 200.000'den fazla gözlem raporunu analiz edilerek aranan aday belirleniyor.

Artık Sevilla, Scout Advisor ile oyuncuyu daha doğru tanımlamak için büyük dil modellerini (LLM'ler) kullanabiliyor. Aynı zamanda scoutlar, oyuncu özelliklerini dil istemiyle tanımlayarak yapay zeka tarafından öneriler elde edebiliyor. Bu sayede kulüp, potansiyel yetenekleri keşfetmek için rakiplerinin önüne geçme şansı elde edecek.