Shazam artık iOS cihazlarda sosyal medya videolarında yer alan şarkıları bulabilecek

Apple'ın sahip olduğu müzik bulma uygulaması Shazam iOS kullanıcılarına özel yeni özelliğini açıkladı. Uygulamanın yeni özelliği sayesinde artık kullanıcılar sosyal medyadaki şarkıları da bulabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:27
Shazam artık iOS cihazlarda sosyal medya videolarında yer alan şarkıları bulabilecek
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ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın sahip olduğu şarkı tanıma uygulaması Shazam'a yeni bir güncelleme geleceği açıklandı.

Yeni güncellemeyle birlikte Shazam artık mikrofonu kullanarak şarkıları tanımanın yanı sıra YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlardaki şarkıları da bulabilecek.

Android tarafında bulunan Shazam uygulamasına ise bu özelliğin gelip gelmeyeceği ise açıklanmadı. 

SHAZAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Shazam'ın henüz test aşasında bulunan özelliğini kullanabilmek için kullanıcıların Shazam uygulamasını açması ve mavi düğmeye dokunması gerekiyor.

Daha sonra şarkıyı bulmak için YouTube, Instagram veya TikTok gibi platformlara geçiş yapması lazım. Bu adımları tamamladıktan sonra videoda yer alan şarkı kullanıcılara bildirim olarak iletiliyor. 

 


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