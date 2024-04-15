Sosyal medyadaki stresi azaltmak için neler yapılmalı?

Yayınlanma: 15.04.2024 - 23:27

Güncelleme: 15.04.2024 - 23:27

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, nisanda kutlanan "Stres Farkındalığı Ayı", kullanıcıların zihinsel ve fiziksel sağlıklarını korumak için stres yönetiminin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak adına kritik bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

Uzmanlara göre, kullanıcılar arasında yaygın bir stres kaynağı olarak görülen sosyal medya, anksiyete ve stresle ilişkili sorunların artmasına neden oluyor. Sosyal medyadaki çok yoğun bilgi akışı, "bir şeyleri kaçırıyor" gibi hissedilmesine yol açarken, kişisel bilgileri kar amacıyla kullanabilecek dolandırıcılara maruz kalmak da stresi artırıyor. Sosyal medyanın, kullanıcıların refahını nasıl etkilediğini anlamak, stresi yönetmek adına çok önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Dijital alanlarla nasıl daha sağlıklı bir ilişki kurulacağını öğrenmek ise kritik bir önem taşıyor.

Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, sosyal medya alanında, teknolojiyi bilinçli seçimlerle birleştirmenin, zihinsel sağlığı korumanın en iyi yolu olduğunu belirterek, "Kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini artıran Kaspersky çözümleri, dijital etkileşime bilinçli bir yaklaşımla, çevrim içi deneyimimizi bir stres kaynağından olumlu bir etkileşime dönüştürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

HESAPLARIN GİZLİLİK AYARLARI UYGUN ŞEKİLDE YAPILANDIRILMALI

Kaspersky uzmanları, sosyal ağların dijital refah üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla çevrim içi hesapların gizlilik ayarlarının uygun şekilde yapılandırılması, kişisel bilgilerin korunması ve dijital güvenliğin sürdürülmesini öneriyor. Kullanıcılar, bir profili ve gönderileri kimlerin görüntüleyebileceğini özelleştirerek, kötü niyetli olabilecek yabancılarla istenmeyen etkileşim riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Bu proaktif önlem, takip, kimlik hırsızlığı, doxing ve kimlik avı dolandırıcılığı gibi potansiyel tehditleri azaltıyor. Çevrim içi hizmet Privacy Checker'ın talimatlarını takip etmek, kullanıcıların en popüler sosyal ağlardaki gizlilik ayarlarını yönetmelerine yardımcı olabiliyor.

Kullanıcılar, bağlantılarını kişisel olarak tanıdıkları kişilerle sınırlandırarak dolandırıcılarla karşılaşma ve zararlı veya kötü niyetli içeriklere maruz kalma olasılığını azaltabiliyor. Şiddet veya zalimlik sahneleri gibi uygun olmayan içeriklerle karşılaşmak, rahatsızlığa neden olabiliyor. Arkadaşlık isteklerini dikkatli bir şekilde kabul ederek dijital ortamı kontrol etmek, kullanıcıların daha olumlu ve güvenli bir çevrim içi deneyime katkıda bulunmalarına olanak tanıyabiliyor.

Kullanıcılar arkadaşlarını kategorilere ayırarak yakın bir grupla daha kişisel içerikler paylaşabiliyor. İnternette karşılaşılan her bağlantıya, bir arkadaştan gelen kişisel bir mesaj olsa bile, hesaplarının ele geçirilmiş olma ihtimali göz önüne alınarak dikkatle yaklaşılması gerekiyor.

ZAYIF PAROLA KULLANMAYIN

Sosyal medyada zararsız gibi görünen bağlantıların arkasında, meşru web sitelerini taklit etmek için gizlenmiş kimlik avı planları sıklıkla gizleniyor. Bu aldatıcı siteler kullanıcıları kandırarak parolalar, finansal bilgiler ve diğer kişisel veriler gibi hassas bilgileri ifşa etmelerini sağlamak üzere tasarlanıyor. Kimlik avı sitelerinin gerçek muadillerine benzerliği, kolayca kafa karışıklığına yol açarak kişisel veri kaybı riskini önemli ölçüde artırabiliyor. Bu dijital tehdit, dikkatli olmanın ve herhangi bir bilgi girmeden önce web sitelerinin gerçekliğini doğrulamak ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanmak gibi güvenli çevrim içi uygulamaların benimsenmesinin, önemini vurguluyor.

Zayıf bir parola, kötü niyetli kişilerin işini önemli ölçüde kolaylaştırarak sosyal medya hesaplarına yetkisiz erişim elde etmelerini kolaylaştırıyor. Bu hesaplar ele geçirildikten sonra, iletişim listesindeki kişileri kandırmak veya şantaj ve haraç almak gibi zararlı şekillerde kullanılabiliyor. Güçlü ve karmaşık bir parola, bu tür tehditlere karşı kritik bir ilk savunma hattı görevi görüyor. Ayrıca, güvenilir bir parola yöneticisi kullanmak, çevrim içi güvenliği artırmanın yanı sıra birden fazla karmaşık parolayı hatırlama stresini de azaltıyor.

Çevrim içi platformlar, dijital güvenlik ve huzuru sağlamak için iş birlikçiler arasında yer alıyor ve kullanıcıların güvenliği ve memnuniyeti için büyük önem taşıyor. Zararlı içerikler veya çevrim içi taciz raporladığında, toplumun iyiliğine de katkıda bulunuluyor. Bu tür raporlar, sosyal medya şirketlerinin, zararlı içerikleri kaldırmak, kötü niyetli hesapları yasaklamak veya yeni güvenlik özellikleri eklemek gibi uygun önlemleri almasına yardımcı oluyor.