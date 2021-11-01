SpaceX astronotlarının tuvaleti kullanması yasaklandı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 00:00

UUİ'de görev alan ve kasım başında SpaceX'in Crew Dragon Endeavour uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanan astronotlardan tuvaleti kullanmaması istendi.

Uçuşta NASA astronotları Shane Kimbrough ve Meghan McArthur'un yanı sıra Japon Uzay Ajansı'ndan Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet yer alacak.

Musk'ın CEO'su ve kurucusu olduğu uzay firması SpaceX, eylülde düzenlenen Inspiration4 uçuşunda tuvalette idrar sızıntısı olduğunu açıklamıştı. SpaceX, gelecekteki uçuşlarda sızıntıları önlemek için tuvaletleri yeniden tasarlamıştı.

Astronotlar, nisanda UUİ'ye yolculukları sırasında Endeavour kapsülünün içinde yalnızca bir gün geçirmiş ve bu nedenle görece de az bir idrar sızıntısı meydana gelmişti. Araç o zamandan beri yörüngede olduğu için tuvaleti henüz tamir edilemedi.

Ancak uzay aracı kapsamlı bir kontrolün ardından tuvalet kullanılmadığı sürece dönüş uçuşu için tamamen güvenli diye nitelendi.

NASA'nın Ticari Mürettebat programının yöneticisi Steve Stitch, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Niyetimiz, daha önce şahit olduğumuz sıkıntıdan dolayı dönüş ayağında tuvalet sistemini hiç kullanmamak" dedi.

Öte yandan Stitch'e göre mürettebatın tuvalet ihtiyacını karşılamak için başka bir yöntem uygulanacak.

Astronotlar, uzay kıyafetlerinin altına idrarı tutması için özel bir iç çamaşırı giyecek.

Kaynak: Independent Türkçe