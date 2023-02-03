SpaceX, tarihindeki 200'üncü başarılı görevini geride bıraktı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:53

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:53

Geçmişteki iki yıl boyunca uzay görevlerinin arttığını hatta başarılı sonuçlandığını görüyoruz. Alçak dünya yörüngesine başarılı şekilde yüzlerce Starlink uydusu gönderen SpaceX, 2023 yılını da başarılı bir giriş yaptı. Elon Musk tarafından atılan tweet'le bildirilen başarılı görevde yeni bir gelişme yaşandı.

2023 YILINDA DAHA FAZLA UYDU FIRLATILACAK

SpaceX'in Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, uzay şirketi tarihindeki 200'üncü başarılı görevini geride bıraktı. Alçak dünya yörüngesine sorunsuz 53 farklı Starlink uydusu gönderen SpaceX, 2022 yılında 61 farklı görevi başarıyla tamamlamıştı.

Congrats Falcon & Starlink teams! https://t.co/J5s7zLqRDf — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2023

2023 yılında bu hedefi geçmeyi planlayan şirket, bu kadar yüksek rakamlara ulaşmasını 'yeniden kullanılabilirlik' olarak vurguluyor.