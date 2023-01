SpaceX tarihin en büyük fırlatmasını önümüzdeki ay yapacak

Birleşik fırlatma sistemi, NASA'nın kasımda kullanıma soktuğu Uzay Fırlatma Sistemini (SLS) geride bırakarak şimdiye kadarki en büyük fırlatma sistemi olacak.

Söz konusu fırlatma, SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı roketinin ilk yörünge uçuşu denemesi olacak. Roket, firmanın ABD'nin Teksas eyaletindeki Starbase tesisinden kalktıktan sonra iki parçaya bölünüp Meksika Körfezi ve Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.

Musk, "Şubat sonunda gerçek bir şansımız var" yazan bir tweet attı.

Martta bir fırlatma girişimi gayet muhtemel görünüyor.

33 Raptor motorunun tümünün çalıştırılmasıyla, SpaceX'in Super Heavy roketi, SLS tarafından üretilen 4 milyon kilogramlık itme kuvvetinin neredeyse iki katı olan, 7,25 milyon kilogramdan fazla itme kuvveti sağlayacak.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre çok katmanlı Starship roketinin üst kısmı, halihazırda birkaç mürettebatsız uçuş denemesi gerçekleştirdi ve yeniden kullanılmak üzere otonom iniş yapabilme kabiliyetini kanıtladı.

NASA, uzay aracını 50 yıldan uzun süre sonra ilk kez Ay yüzeyine astronot göndereceği Artemis 3 görevi için iniş aracı olarak kullanmayı planlıyor.

2050'lere kadar Mars'ta kalıcı bir insan kolonisi kurma umuduyla Musk, Güneş Sistemi'nde insan ve kargo taşımak için nihayetinde düzinelerce Starship aracı kullanmayı umuyor.

