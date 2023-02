SpaceX'den ilk statik ateşleme denemesi geldi

Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX çalışmaları tam gaz devam ediyor. İnsanları Ay'a ve Mars'a götürmesi için Starship'i kullanan görevde ilk aşama olarak gösterilen Super Heavy Booster, "7" adı verilen sürümle, 33 farklı Raptor 2 motorunu bir araya getirdi.

Elon Musk konu hakkında yaptığı Twitter paylaşımında:

One day, Starship will take us to Mars https://t.co/oMrnBIiBjY