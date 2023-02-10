SpaceX'den ilk statik ateşleme denemesi geldi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:58

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:58

Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX çalışmaları tam gaz devam ediyor. İnsanları Ay'a ve Mars'a götürmesi için Starship'i kullanan görevde ilk aşama olarak gösterilen Super Heavy Booster, "7" adı verilen sürümle, 33 farklı Raptor 2 motorunu bir araya getirdi.

Elon Musk konu hakkında yaptığı Twitter paylaşımında:

One day, Starship will take us to Mars https://t.co/oMrnBIiBjY — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2023

"Bir gün, Starship bizi Mars'a götürecek" dedi.

Bu görev kapsamında sabit konumda ilk statik ateşleme denemeleri yapıldı. Aktarıldığı kadarıyla normalde 33 motorun çalışması gerekiyordu ancak biri tam kalkış sırasında bir diğeri de deneme sırasında kendini kapattı.

SpaceX Starship ve Super Heavy Booster için ilk kalkış testlerinin de çok yakında yapılacağı söylendi.