Tartışma yaratmıştı: Facebook, o özelliğinin ismini değiştirdi
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook, yakın zamanda aldığı bir kararla News Feed (Haber Kaynağı) isimli sevilen özelliğinin ismini Feed olarak yeniden adlandırdı.
Yakın zamanda adını ‘Meta’ olarak değiştiren popüler sosyal medya uygulaması Facebook, News Feed (Haber Kaynağı) adlı özelliğin ismini değiştirdi. 15 yıldan uzun bir süre sonra şirket, artık Feed olarak bilinecek özelliğini duyurdu. İsim değişikliği Facebook’un Twitter hesabı üzerinden kullanıcılara açıklandı.
ShiftDelete’in haberine göre; bu hareket Facebook’un temel özelliklerinin algısını değiştirmeye yönelik bir hareket olarak yorumlandı. Bir Facebook sözcüsü, yeni takma adın insanların akışlarında gördüğü çeşitli içerikleri daha iyi yansıtması anlamına geldiğini söyledi.
Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc— Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022
RESMEN DUYURDULAR
Sözcü, yeni adın özellik tarafında uygulamadaki çalışma şeklini değiştirmeyeceğini açıkladı. Bu noktada, ‘Haber’ kısmının isimden eksiltilmesi şirketin sosyal ağ uygulaması yerine, meta veri tabanına odaklanan bir geleceğe baktığı için şirketin değişen önceliklerinin simgesi olarak görünüyor.
Facebook’un haber hikayelerini ele alması, şirket için uzun süredir zor bir konu olarak duruyor. Şirket yöneticileri yıllardır haberlerin insanların platformda paylaştıklarının yalnızca küçük bir yüzdesi olduğunu savundu. Şirket, 2018‘de yayınlarını yayıncılardan ziyade Facebook arkadaşlarına odaklanmak için yeniden yönlendirdi.
Facebook, yakın zamanda özellikle aşırı sağ kişiliklerden gelen kutuplaştırıcı içeriğin ‘Akış’a hakim olduğu algılarına karşı koymaya çalıştı. Şirket, siyasi içeriğin o kadar popüler olmadığını iddia eden geniş çapta görüntülenen içerik hakkında raporlar yayınladı.
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