Tartışma yaratmıştı: Facebook, o özelliğinin ismini değiştirdi

Yakın zamanda adını ‘Meta’ olarak değiştiren popüler sosyal medya uygulaması Facebook, News Feed (Haber Kaynağı) adlı özelliğin ismini değiştirdi. 15 yıldan uzun bir süre sonra şirket, artık Feed olarak bilinecek özelliğini duyurdu. İsim değişikliği Facebook’un Twitter hesabı üzerinden kullanıcılara açıklandı.

ShiftDelete’in haberine göre; bu hareket Facebook’un temel özelliklerinin algısını değiştirmeye yönelik bir hareket olarak yorumlandı. Bir Facebook sözcüsü, yeni takma adın insanların akışlarında gördüğü çeşitli içerikleri daha iyi yansıtması anlamına geldiğini söyledi.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc