Tesla araçlarının test edilmesi için ilginç bir sürece geçti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni bir süreci başlattıklarını duyurdu. Buna göre kullanıcılar eğer bir satıcı ya da uzman ile görüşmeden test sürecini deneyimlemek istiyorlarsa Tesla'nın uygulamasını kullanabilecek.

Test sürüşü için kimseyle görüşmeden uygulama üzerinden yakınlardaki aracı bulup, kilidini açmak ve sürüşü başlamak mümkün. Elbette bu süreç şu anda tüm dünyada devreye alınmadı. Sınırlı sayıda ülkede kullanıma açılan imkanın kullanıcı deneyimini artırması bekleniyor.

Konu hakkında Tesla'nın X hesabından şu paylaşım yapıldı:

Drive a Tesla, talk to no one



Locate & unlock a vehicle near you for a test drive, entirely via the Tesla apphttps://t.co/6ggJITsOYJ pic.twitter.com/Ly0RVCclRd