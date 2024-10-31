Tesla araçlarının test edilmesi için ilginç bir sürece geçti
Tesla, araçlarının test edilmesi için yeni bir süreci başlattı. Buna göre kullanıcılar kimseyle görüşmeden uygulama üzerinden test sürüşü için araç seçebiliyor.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni bir süreci başlattıklarını duyurdu. Buna göre kullanıcılar eğer bir satıcı ya da uzman ile görüşmeden test sürecini deneyimlemek istiyorlarsa Tesla'nın uygulamasını kullanabilecek.
TESLA DENEME SÜRÜŞLERİ İÇİN YENİ ADIM ATTI
Test sürüşü için kimseyle görüşmeden uygulama üzerinden yakınlardaki aracı bulup, kilidini açmak ve sürüşü başlamak mümkün. Elbette bu süreç şu anda tüm dünyada devreye alınmadı. Sınırlı sayıda ülkede kullanıma açılan imkanın kullanıcı deneyimini artırması bekleniyor.
Konu hakkında Tesla'nın X hesabından şu paylaşım yapıldı:
Drive a Tesla, talk to no one— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) October 31, 2024
Locate & unlock a vehicle near you for a test drive, entirely via the Tesla apphttps://t.co/6ggJITsOYJ pic.twitter.com/Ly0RVCclRd
Etiketler: #tesla
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