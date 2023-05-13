The Legend of Zelda: Tears of Kingdom çıktı!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:28

Güncelleme: 13.05.2023 - 12:28

Nintendo Switch için çıkış yapan yeni Zelda oyunu, inceleme puanlarıyla ve yorumlarıyla yılın oyunu olmaya aday görünüyor. Gerek hikayesi gerekse grafikleriyle dikkat çeken devam oyunu, aksiyon türünde kategorize ediliyor.

ZELDA'NIN YENİ OYUNUNUN KONUSU NEDİR?

Bir devam oyunu olduğu için önceki oyundan esintiler taşıyor. 2017 yılında çıkan Breathe of the Wild ile 29 milyon satış yakalayan Nintendo, yeni oyunda daha detaylı ve eşsiz bir deneyim sunuyor. Açık dünyayı daha iyi bir şekilde keşfetmeyi sağlayan oyunda Link'in Ganon'u yok etmesinden birkaç yıl sonrasıyla başlıyor.

İttifakları temsil eden unsurların dışında eski uygurlıklara da gönderme yapılıyor.

Minecraft gibi oyuncular değerli malzemeler için çaba harcamalı ve düşmanlarla karşı karşıya gelmeli.

Nintendo Switch için çıkış yapan oyun 69.99 dolardan başlayan bir fiyata sahip. Nintendo Türkiye'de aktif olarak satış yapmıyor ancak bazı aracı platformlar üzerinden cihaza ve oyunlarına ulaşmak mümkün oluyor.