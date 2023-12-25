Trilyon dolarlık Apple imparatorluğunu kim yönetiyor?

Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:27

Güncelleme: 25.12.2023 - 11:28

Apple'ın sahipliğine ilişkin yeni ayrıntılar Ocak 2024'te yayınlanacak olan vekâletnamede açıklanacak.

Ancak Ocak 2023 itibariyle Apple "imparatorluğu", teknoloji devinin hisselerinin yüzde 7,96'sına, daha açık bir ifadeyle 1,2 milyardan fazla hisseye sahip olan Vanguard Group Inc. tarafından yönetiliyor.

TIM COOK DA PAYINI ALDI

Donanım Haber’in aktardığına göre; BlackRock Inc. Apple'ın imrenilen hisselerinin yüzde 6'sını elinde tutarak ikinci sırada yer alıyor ve üçüncü sırada ise Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway Inc. şirketi var.

Buffett'ın şirketi yüzde 5,73'lük bir hisseye sahip. Öte yandan Apple CEO'su Tim Cook, Ocak 2024'teki büyük açıklamaya hazırlanıyor.

Ekim 2023 itibarıyla 3,3 milyon hisseyi cebine koyan Cook'un imparatorluktaki payının ise 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Cook, Steve Jobs'un ayrılmasının ardından Apple'ın başına geçtiğinde göz korkutucu bir görevle karşı karşıyaydı. Ancak Cook'un çalışkanlığı ve stratejik vizyonu ona sadece takdir değil aynı zamanda önemli finansal ödüller de kazandırdı.