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Apple ürünlerine zam yolda: 'Ne yazık ki kaçınılmaz'

Apple ürünlerine zam yolda: 'Ne yazık ki kaçınılmaz'

18.06.2026 10:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Apple ürünlerine zam yolda: 'Ne yazık ki kaçınılmaz'

Apple CEO’su Tim Cook, yapay zeka sektöründeki büyümenin tetiklediği çip ve bellek maliyetleri nedeniyle ürünlerine zam sinyali verdi.
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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın CEO’su Tim Cook, depolama çipleri ve bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle ürün fiyatlarında yükselişe gidilebileceğini söyledi.

Cook’un açıklamaları, yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin bellek talebini artırarak maliyetleri yükselttiği ve enflasyonist baskıların devam ettiği bir dönemde geldi. Wall Street Journal'a konuşan Cook, şirketin maliyet artışlarını sınırlamak için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

MALİYET ARTIŞLARI FİYATLARA YANSIYABİLİR

Cook, “Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz” ifadelerini kullanırken, “Bize yansıtılan devasa zamları en aza indirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve müşterilerimizi bu zamlardan korumaya çalışıyoruz, ancak durum sürdürülemez hale geldi” dedi.

ZAM ORANI VE ÜRÜNLER AÇIKLANMADI

Apple CEO’su, olası fiyat artışlarının ne kadar olacağına veya hangi ürün gruplarını kapsayacağına ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

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