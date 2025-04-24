Türkiye'de en çok abonesi bulunan içerik platformları

JustWatch, Türkiye'nin en popüler dijital yayın platformlarını listeledi. Max yeni gelmesine rağmen listeye birincilikle girdi.

Türkiye'de en çok abonesi bulunan içerik platformları
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:11

JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en çok aboneye sahip dizi-film izleme platformu, Max(BluTV) oldu. Yüzde 30'luk pazar payına sahip olan platformu, ikinci sırada yüzde 25 ile Netflix takip ediyor. 

Üçüncü sırada Amazon'un Prime Video'su yüzde 20 pazar payı ile karşımıza çıkıyor. Disney Plus yüzde 10 barajını aşarken, MUBI ise Disney Plus'ın hemen ardından geliyor. 

Listede, YouTube Premium, Exxen ve diğer platformlar daha küçük pazar paylarına sahip şekilde yer alıyor.

Yıllık olarak bakılınca Disney Plus'ta yüzde 3'lük bir büyüme görülüyorken, MUBI de yüzde 2'lik bir büyüme kaydetmeyi başardı. 


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