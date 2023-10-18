Türkiye'deki internet hızına yönelik yeni bir rapor açıklandı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 00:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 00:00

Speedtest yılın üçüncü çeyreğine yönelik yeni bir rapor yayınladı. Bu rapora göre Türkiye'de en hızlı interneti sunan şirket belli oldu. 2023 yılının ortalama olarak en hızlı mobil internetini sunan şirket Turkcell oldu.

SABİT İNTERNETTE EN HIZLI TURKNET OLDU

Eylül ayı verilerini içeren raporda aktarıldığı kadarıyla Turkcell, 57.60 Mbps hızı görmeyi başardı. Turkcell'i ise 28.56 Mbps ile Turk Telekom takip etti. Vodafone ise 19.58 Mbps hıza ulaşarak üçüncü sırada yer aldı.

Gecikme tarafında ise en 41 ms ile Turk Telekom ilk sırada yer aldı.

Mobil tarafta Türkiye'de en hızlı internetlere Apple cihazlar ulaştı.

Sabit internet tarafında ise Türkiye'nin en hızlı interneti önceki raporlarda da olduğu gibi Turknet oldu. Turknet 64.31 Mbps gibi bir hıza ulaşabiliyor olmasıyla öne çıktı. Onu Turksat Kablo 46.66 Mbps ile takip ederken, Turkcell 26.40 Mbps hıza ulaştı.