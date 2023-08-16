TweetDeck de artık ücretli

Yayınlanma: 16.08.2023 - 14:24

Güncelleme: 16.08.2023 - 14:25

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'su olan iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın alarak büyük değişikliklere imza atmaya devam ediyor.

Geçen aylarda Twitter'ın adını "X" olarak değiştiren Musk, şimdi de Twitter'ın popüler araçlarından biri olan TweetDeck'i paralı hale getirdi. Türkiye'de TweetDeck'i kullanmak isteyenlerin bin 570 lira ödemesi gerektiği belirtiliyor.

Ancak, kullanıcılar Blue abonesi oldukları takdirde TweetDeck'i kullanabilecekler.

ABONELİK ŞART

Blue aboneliği, Twitter'ın ücretli abonelik servisi olan Twitter Blue'a abone olmayı gerektiriyor.

Twitter Blue'a abone olan kullanıcılar, TweetDeck gibi ek özelliklerden faydalanabilirler. Blue ayrıcalıkları ise şu şekilde sıralanıyor: