TweetDeck de artık ücretli

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra değişiklikler yapmaya devam ediyor. Twitter'ın adını "X" olarak değiştiren Musk, şimdi de Twitter'ın en popüler ücretsiz araçlarından biri olan TweetDeck'i paralı hale getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 14:24
TweetDeck de artık ücretli
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Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'su olan iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın alarak büyük değişikliklere imza atmaya devam ediyor.

Geçen aylarda Twitter'ın adını "X" olarak değiştiren Musk, şimdi de Twitter'ın popüler araçlarından biri olan TweetDeck'i paralı hale getirdi. Türkiye'de TweetDeck'i kullanmak isteyenlerin bin 570 lira ödemesi gerektiği belirtiliyor.

Ancak, kullanıcılar Blue abonesi oldukları takdirde TweetDeck'i kullanabilecekler.

ABONELİK ŞART

Blue aboneliği, Twitter'ın ücretli abonelik servisi olan Twitter Blue'a abone olmayı gerektiriyor.

Twitter Blue'a abone olan kullanıcılar, TweetDeck gibi ek özelliklerden faydalanabilirler. Blue ayrıcalıkları ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar
  • Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla gönderi gör.
  • Gönderilerine kalın ve italik metin ekle
  • Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla
  • Tweeti Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim
  • Daha fazla bilgi al
  • Daha uzun gönderiler
  • Uzunluğu 25.000 karaktere kadar olan gönderiler, yanıtlar ve alıntılar oluştur.
  • Gönderiyi düzenle
  • Gönderilerini 30 dakika içinde 5 defaya kadar düzenle.
  • NFT Profil Resimleri
  • Hünerlerini göster ve sana ait bir NFT'yi profil resmin olarak ayarla

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