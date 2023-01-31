Uygun fiyatlı olması beklenen Oppo Reno 8T'nin tanıtım tarihi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 13:02

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 13:02

Telefonlar tanıtılmadan önce özelliklerinin ortaya çıkmasıyla gündem oluyorlar. Oppo Reno 8T de bu noktada teknik özellikleriyle gündeme gelirken, tanıtım tarihinin de ortaya çıkmasıyla gündemdeki yerini tazeledi.

Oppo, 3 Şubat tarihinde düzenlemeyi planladığı etkinlikte yalnızca akıllı telefon modelini değil aynı zamanda kablosuz kulaklığı Enco Air 3'ü tanıtacak.

OPPO RENO 8T'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Reno 8 serisi normalde geçen yılın mayıs ayında tanıtılmıştı. Standart Reno 8 modeline ek olarak Pro ve Pro Plus modelleri bu etkinlikte tanıtıldı.

Bunlara ek olarak Reno 8T modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Oppo Reno 8T modelinde 6,7 inç büyüklüğünde, 120Hz ekran yenileme hızında AMOLED Full HD+ ekran yer alacak. Ön tarafta 16 MP kamera yer alırken, arkada 108 Megapiksel temel ve 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunacak.

Telefon 6 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 695 işlemciyle bizleri karşılayacakken bu işlemcide; iki adet 2.2 GHz hızında Cortex-A78 ve altı adet 1.7 GHz hızında Cortex-A55 çekirdekleri yer alacak. Grafik birimi tarafında ise Adreno 619 bizleri karşılıyor.

Birkaç gün içinde tanıtılacak olan cihazda 4.800 mAh batarya yer alacak ve 67W hızlı şarjla desteklenecek. Bir diğer yandan akıllı telefonun MediaTek Helio G99 işlemcili ve 4G bağlantılı ikinci bir versiyonunun da tanıtılması gündemde.