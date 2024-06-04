Uygun fiyatlı Xiaomi Redmi 13 4G tanıtıldı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:45

Güncelleme: 04.06.2024 - 14:46

Akıllı telefon pazarının önceki yıllara göre daha sönük kaldığı bir yıl geçirsek de uygun fiyatlı ve kamera tarafından oldukça iddialı olan Xiaomi, yeni Redmi 13 4G modelini tanıttı. Redmi 13 serisine eklenen telefon, giriş seviyesi bir model olarak karşımıza çıkıyor.

XIAOMI REDMI 13 MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Telefon 6,79 inçlik FHD+ çözünürlük ve 90Hz ekran yenileme hızına sahip IPS LCD ekrana sahip. MedaTek Helio G91 Ultra işlemcisine sahip olan cihaz, 6 ve 8 GB olmak üzere iki RAM seçeneğine sahip olarak geliyor. Depolama tarafında ise standart 256 GB bulunuyor.

Xiaomi Redmi 13 4G modelinin arkada iki büyük kamera lensi bulunuyor. Standart kamera 108 MP ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamerası ise 13 MP.

Hızlı şarj destekli cihaz, 33W'a ek olarak 5.030 mAh bataryaya sahip.

Telefon Avrupa'da 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan verisyon 199 euro iken 8 GB+256 GB versiyon 229 eurodan satışa çıktı.