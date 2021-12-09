Uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
Rus kozmonot Aleksandr Misurkin yönetimindeki Soyuz MS-20 uzay aracı, istasyona kenetlendi.
Japon uzay turistleri Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano’yu taşıyan, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin yönetimindeki Soyuz MS-20 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlendiği bildirildi.
UUİ’den yapılan yayına göre Japon uzay turistleri Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano’yu taşıyan, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin yönetimindeki Soyuz MS-20 uzay aracı, istasyona kenetlendi.
Soyuz MS-20 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden Moskova saatiyle 10.38’de (TSİ ile aynı) fırlatılmış, roket dokuz dakika sonra yörüngeye ulaşarak UUİ’ye yolculuğuna devam etmişti.
Sızdırmazlık kontrolünden, uzay giysilerinin kurutulmasından ve uzay aracı ile yörünge istasyonu arasındaki basınç eşitlendikten birkaç saat sonra uzay yolcuları, kapakları açıp içeri UUİ’ye girecek.
İLK UZAY TURİSTLERİ OLDULAR
Maezawa ve Hirano, son 12 yıldır masrafların tamamını kendileri üstlenerek UUİ'ye giden ilk uzay turistleri oldu. Araştırma sisteminin bilimsel programında yer alacak olan turistler, İnternet kullanıcılarının isteği üzerine yerine getirdikleri tüm görevleri kameraya kaydedecek ve videoyu YouTube'da yayınlayacak.
Soyuz ekibi, kozmonotlara yeni yıl hediyeleri ve uzayda kullanılmaya uygun hale getirilmiş Japon yemekleri getirdi. Japon uzay turistleri, dönerken yanlarında UUİ’den hava götürmeye çalışacak.
İkilinin UUİ’de 12 gün kalması ve 20 Aralık’ta Dünya’ya dönmesi planlanıyor.
-Sputnik
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