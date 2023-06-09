Uzman gelecekte Ay'a inişin nasıl yapılacağını açıkladı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:30

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:30

Çin, Ay'a iniş görevi kapsamında iki ayrı uçuşla bir mürettebatlı uzay aracını ve bir iniş aracını Ay yörüngesine göndermeyi planlıyor.

Zhou, basına yaptığı açıklamada uzay aracının, taykonotları Ay yörüngesine götürüp Ay iniş aracıyla kenetleneceğini, ardından da iniş aracının taykonotları Ay yüzeyine taşıyacağını dile getirdi. Zhou, görevlerini tamamlayan taykonotların, iniş aracının yükselticisiyle tekrar Ay yörüngesine dönüp uzay aracına geçeceğini ve Dünya'ya döneceğini açıkladı.

FIRLATILMASI İÇİN YÜZDE 30 İLE 40 ORANINDA KAPASİTESİNİN ARTAMASI GEREKECEK

Mürettebatlı uzay istasyonu uçuşlarıyla kıyaslama yapması istenen Zhou, fırlatma aracının daha fazla taşıma kapasitesi gerektirmesi bakımından Ay'a iniş görevinin daha zor olacağını belirtti.

Bilim insanı, Ay'a inişin gerçekleştirilebilmesi için alçak Dünya yörüngesine taşıma kapasitesine denk düzeydeki taşıma kapasitesi ihtiyacının yaklaşık 130-140 ton olacağını, bunun da Çin'in uzay istasyonu kombinasyonunun tümüyle (altı bileşenle birlikte) fırlatılması için gereken kapasiteden yüzde 30 ila 40 daha fazla olduğunu söyledi.

Baş tasarımcı bu faktöre rağmen gelecekteki görev hakkında güveninin tam olduğunu vurguladı.

Zhou, "Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a insan indirme ve onları tekrar güvenli şekilde Dünya'ya getirme hedefini başaracağından son derece eminim" dedi.