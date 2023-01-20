Web3, oyun geliştiricilerin ilgisini çekiyor

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:14

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:14

Mobil pazarlama analitik platform Adjust, FTX Cryptocurrency Exchange veya kripto platformu Celcius gibi yeni kripto düşüşlerine rağmen, Web3 teknolojisine yapılan yatırım ve geliştirmenin güçlü bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı; Yatırımcılar, yalnızca bu yıl misli olmayan tokenlere (NFT'ler) ve blockchain oyun şirketlerine 3,4 milyar doların üzerinde para yatırdı. Kripto kışının baskısını görmezden gelen blockchain oyun sektöründe yükseliyor ve özel oyun şirketlerinin tüm finansman turlarının yüzde 40'ını kazanıyor.

MOBİL OYUN PAZARI GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Web3'ün karmaşıklığının yüksek olmasına ve geliştirmenin nispeten hala keşfedilmemiş olmasına rağmen, teknoloji, özellikle oyun endüstrisinde ilgi kazanıyor. Mobil oyun uygulamaları, 2022'nin sonuna kadar küresel oyun pazarının gelirinin yüzde 53'ünü oluşturacağından, bazıları Web3 ekosistemine giriyor.Web3'ün oyun endüstrisinde neden ilgi uyandırdığını ve mobil oyun uygulamalarıyla ilgili en son teknolojik gelişmeler şöyle;

Blockchain ve NFT gibi Web3 teknolojileri, kripto ayı piyasasını Web3 altyapısını geliştirmek için bir fırsat olarak kullanan geliştiricilerin daha fazla ilgisini çekiyor. Web3 geliştirici platformu Alchemy'nin yakın tarihli bir raporu, pazardaki artan sayıda merkezi olmayan uygulamalara (dApps), blok zincirlerinde depolanan daha akıllı sözleşmelereve kripto yazılım geliştiricisi (SDK) kitaplıkları indirmelerindeki artışa bağlı olarak geliştirici etkinliğinin bu alanda arttığını ortaya koydu.

Çoğu zaman, geliştiricilerin ilgisini çeken, Web3'ün sunduğu teknolojik özellikler oluyor. Bu özelliklerden bazıları blok zincirleri, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI), kripto para birimleri, NFT'ler, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) oluyor. Geliştiriciler, bu özelliklerin daha sürükleyici ve özelleştirilmiş oyun deneyimleri sunabileceğini biliyor.

Web3 oyun oynamak için masaya ne getirecek?

Geliştiricilerin Web3'teki artan etkinliği, muhtemelen teknolojinin dijital oyun dünyasına katacağı aşağıdaki özellikler etrafında toplanıyor:

Merkeziyetsizlik: Web3, şu anda çok sayıda hizmet oluşturmak veya entegre etmek için Web 2.0'da ihtiyaç duyulan merkezi hizmetlere bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Bu hizmetleri sağlayan büyük işletmelerden kurtulmak, oyun uygulaması geliştiricilerine zaman ve para kazandırıyor.

Tarihsel şeffaflık: Web3 merkeziyetsizlik getirdiğinden, oyunlar zincir üzerinde barındırılabiliyor. Bu, oyun geçmişinin silinemeyeceği veya kapatılamayacağı ve her şeyin blok zincirlere kaydedilerek oyun geçmişinin tam şeffaflığını sağladığı anlamına geiyor. Sonuç olarak, oyuncular verilerinin nasıl ve kim tarafından kullanıldığını görebiliyor ve bu da daha fazla şeffaflık sağlıyor.

Oyuncu sahipliği: Oyuncu merkezlilik, oyuncuları oyuna kattıkları değere göre ödüllendirme hedefiyle Web3 oyunlarının temel bir yönüdür. Web3 oyunlarında, oyuncular dijital varlıklarının sahibidir ve Google veya Apple gibi aracılar olmadan akıllı sözleşmeler aracılığıyla bunlardan para kazanabilirler. Not: Akıllı sözleşmeler, blok zincirindeki bir kullanıcı tarafından ping yapıldığında otomatik olarak kullanılan bir dizi kodlanmış kural tarafından dikte edilen programlardır. Bir akıllı sözleşme devreye alındıktan sonra değiştirilemez.

DAO yönetişimi: Blockchain oyunları, oyuncuların bir oyunun yol haritasını belirlemesine, yatırımları oylanmasına ve daha fazlasına izin verir. Bunun nedeni, merkezi olmayan otonom oyun kuruluşlarının (DAO'lar), açık kaynak kodu üzerine kurulmuş oyun platformları olarak hareket etmesi ve bir oyunun sahipliğini tek bir oyun operatörü veya yöneticisi yerine oyun geliştiricilerine, tüccarlara ve yatırımcılara ve oyunculara vermesidir.

Birlikte çalışabilirlik: Blok zinciri birlikte çalışabilirliği, değer ve verilerin farklı ağlar arasında aktarılmasına izin vererek blok zincirlerinin diğer blok zincirleriyle iletişim kurmasına izin verir. Tüm endüstriler için, birlikte çalışabilirliğin, uygulamalarda çoklu jetonlu cüzdan sistemlerini ve çoklu jetonlu işlemleri etkinleştireceği tahmin edilmektedir. Daha çok oyun oynamaya özgü olan bu yetenek, oyuncuların sanal dünyalar olarak da bilinen meta evrenlerde ve oyunlarda yanlarında taşıyabilecekleri aktarılabilir avatarlara sahip olmalarını sağlayacak.

Mobil uygulama oyunlarında son Web3 ilerlemeleri

Şu anda, Web3 canlı oyunlarının yalnızca yüzde 12'si mobil oyun uygulamaları olarak mevcuttur. Bununla birlikte, önde gelen blockchain oyunlarının çoğu cep telefonları için sürümler çıkardı ve daha birçok markanın oyunlarının mobil sürümlerini çıkaracağını tahmin ediyoruz. Ek olarak, aşağıda listelenenler gibi trendlere dayanarak, Web3 oyun sektörünün genişlemeye devam edeceğine inanıyoruz.

Xiro Uygulaması, Web3 giriş bariyerini düşürmeye çalışıyor

Bu ayın başlarında, Web3 ve metaverse oyun platformu Xiroverse, 250 binden fazla kullanıcının erken erişim bekleme listesine sahip olan Xiro Uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu. Londra merkezli şirket, başlangıçtaki ön maliyetleri ve karmaşıklıkları ortadan kaldırarak Web3'ü kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Xiro Uygulaması kullanıcılarının yeni teknoloji öğrenmeleri veya önceden Web3 bilgisine sahip olmaları gerekmeyecek. Xiroverse şu anda Web3 platformunu ilerletmek için blockchain teknolojisini paylaşmak üzere geliştiriciler ve oyun stüdyolarıyla birlikte çalışıyor. Xiro Uygulaması ile milyonlarca oyuncuyu Web3'e ve metaverse'e kaydolmayı umuyor.

Merkezi olmayan oyun kimlikleri bu ortaklıkla gerçeğe dönüşüyor

Birlikte çalışabilirliğin gücünden yararlanan Web3 oyun geliştirme ve Ar-Ge stüdyosu Laguna Games, oyunculara birden fazla oyunda kullanabilecekleri yeni, merkezi olmayan bir oyun kimliği vermek için bir Web3 sosyal grafiği olanLens Protocol ile işbirliği yapıyor. Laguna Games, Polygon blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir dijital çiftçilik ve evcil hayvan web ve mobil oyunu olan Crypto Unicorns'un sahibidir. Lens Protokolü,Crypto Unicorns avatar sistemiyle entegrasyon sağlayarak oyuncuların tek bir dijital kimlikle platformlar arasında güvenli ve kolay bir şekilde hareket etmelerini sağlıyor.

Xternity, oyun geliştiricileri arasında Web3'ün benimsenmesi için baskı yapıyor

İsrailli girişimXternity, bu ay kodsuz platformunun beta sürümünü başlatmak için pre-seed fonundan 4,5 milyon ABD doları aldığını paylaştı. Xternity, herhangi bir oyuna eklenebilen bir meta katman olarak çalışıyor ve geleneksel oyun geliştiricilerin oyunlarına gömülü kripto cüzdanları, NFT ve diğer blockchain ile ilgili entegrasyonları eklemelerine olanak tanıyor. Xternity, geliştiricilerin Web 2.0 oyunlarını güvenli ve ölçeklenebilir altyapı ile Web3'e dahil etmelerini sağlama vizyonuna sahip.

Web3 yatırımı dünya çapında devam ediyor

Web3 yavaş ama emin adımlarla dünya çapında bir gerçeklik haline geliyor.DappRadar tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünya çapındaki Web3 tabanlı oyunlar ve metaverse projeleri 1 Ağustos 2022'den bu yana 748 milyon ABD doları topladı. Benzer şekilde,Japon firmaları Web3 eğitimini ve benimsenmesini desteklemek için bir Web3 konsorsiyumu kurdu veHintli risk sermayesi firmaları Hintli Web3 girişimlerini desteklemek için önümüzdeki üç yıl içinde 150 milyon ABD doları taahhüt etti.

Team Web3 olsun ya da olmasın, güncel kalın

Kripto piyasasının iniş ve çıkışlarının ortasında, bazıları, blockchain ile olan bağlantısı nedeniyle Web3 teknolojisini benimseme konusunda tereddüt ediyor. Web3'ün savunucuları, bunun eninde sonunda günümüzün teknoloji devlerinin güç yoğunlaşmasını kıracağına ve bireylerin sıkı çalışmalarından kâr elde etmelerini sağlayacağına inanıyor. Eleştirmenler, teknolojinin başarısızlık riski altında olduğunu ve kullanımının hala oldukça zor olduğunu söylüyor. Web3 için ileriye dönük yol kesin değil, ancak bu yıl sektördeki artan hareket göz önüne alındığında, 2023'te Web3 ve oyun hakkında çok daha fazla şey duymayı bekliyoru