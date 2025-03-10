X'e (Twitter) erişim sorunu sürüyor: Elon Musk'tan ilk açıklama!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 20:59

Güncelleme: 10.03.2025 - 20:59

Sosyal medya platformu X’e (Twitter) öğle saatlerinden bu yana sağlıklı erişim sağlanamıyor.

ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahip olduğu X’te birçok kullanıcı erişim problemi yaşıyor.

Elon Musk, erişim sorunu hakkında bir açıklama yaptı.

Musk şunları yazdı:

“X'e karşı hala devam eden büyük bir siber saldırı oldu. Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Bu saldırı, ya büyük ve koordineli bir grup ya da bir ülke tarafından yapılıyor.”