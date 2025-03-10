X'e (Twitter) erişim sorunu sürüyor: Elon Musk'tan ilk açıklama!
Erişim sorunu yaşanan sosyal medya platformu X’in (Twitter) sahibi Elon Musk, söz konusu durum hakkında bir açıklama yaptı.
Sosyal medya platformu X’e (Twitter) öğle saatlerinden bu yana sağlıklı erişim sağlanamıyor.
ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahip olduğu X’te birçok kullanıcı erişim problemi yaşıyor.
Elon Musk, erişim sorunu hakkında bir açıklama yaptı.
Musk şunları yazdı:
“X'e karşı hala devam eden büyük bir siber saldırı oldu. Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Bu saldırı, ya büyük ve koordineli bir grup ya da bir ülke tarafından yapılıyor.”
Etiketler: #Twitter #X #elon musk #erişim
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- 'Kabine' kulisi: Listede 3 Bakanın ismi var
- Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi!
- BM’den Suriye için alarm!
- Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi!
- Beykoz'da Köseler'in yerine gelen isim belli oldu
- '24 saatte evlenirim' dedi, kriterlerini sıraladı
- Trabzonspor'un yeni hocasını açıkladı