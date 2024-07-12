X'e uzun zamandır beklenen özellik geliyor: Beğenmeme butonu

X'e dönüşen Twitter, yeni özelliklerle buluşmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla platforma 'beğenmeme' butonu geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:19
X'e uzun zamandır beklenen özellik geliyor: Beğenmeme butonu
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X için uzun zamandır gelmesi beklenen beğememe butonu için adım atılmış olabilir. Fark edildiği kadarıyla yeni buton gönderi ve yanıtlar için kullanılabilecek. Uygulamanın iOS sürümünde fark edilen özellik, beğenilmeyen gönderilere reaksiyon vermeye imkan tanıyacak. 

X'E BEĞENMEME BUTONU YOLDA

Twitter daha X olmadan önce platforma beğenmeme butonunun geleceği zaten konuşuluyordu. Ancak konuyla ilgili gelişme olmamıştı. Bağımsız geliştiriciler tarafından yeni fark edilen bu beğenmeme butonu, ise şu anda test aşamasında.

Burada dikkat edilen şeyse çok eleştirilen bir yanıtın, yani beğenilmeyen yanıtların, en alt kısımlara kadar kaydırılacağı. Yeni özellik, kırık kalp ikonu şeklinde görünecek gibi duruyor. 

Platforma eklenmesi beklenen bu yeni buton için resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. 


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