Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:45

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:45

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık neredeyse tüm işlemler, makaleler, kitaplar, dergiler, gazeteler vb. içerikler bilgisayar ortamında hazırlanıyor. Kullanıcılar içerikleri hazırlanken yazı fontlarını nasıl değiştirebileceğini merak ediyor. Peki, Yazı tipleri nelerdir, nasıl değiştirilir? Yazı fontu nasıl değiştirilir, nereden bulunur? İşte ayrıntılar...

FONT NEDİR?

Font, belli bir yazı tipinin farklı karakterlerine işaret eder. Bir font; harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve diğer karakterlerin tümünü içerir. Basılı ya da dijital ortamlarda kullanılmak üzere hazırlanan fontlar, yazı tipinin boyutu, ağırlığı ve stili gibi özelliklerini belirler.

Örneğin “Arial” çok kullanılan bir yazı tipidir. Bu yazı tipinin standart fontuna “Roman” adı verilir. Ayrıca “bold” (kalın) ve “italik” fontları da vardır. Bu fontlar çeşitli boylarda (punto) sunulur.

FONT NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Microsoft Word, Google Docs veya Adobe Photoshop gibi belirli bir uygulamada yazı tipi veya font değiştirmek istiyorsanız, o uygulamanın metin düzenleme araçlarını kullanmanız gerekir. Genellikle metni seçtikten sonra, üst menü çubuğundaki font menüsünden veya araç çubuğundaki açılır menüden istediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz.

WİNDOWS YAZI TİPİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Başlat menüsüne gidin, ‘Ayarlar’ı (dişli simgesi) tıklayın ve “Kişiselleştirme” seçeneğine gidin.

Sol taraftaki menüden “Yazı Tipleri” seçeneğini tıklayın.

Burada, mevcut yazı tiplerini görebilir ve yeni bir yazı tipi yüklemek için “Yeni yazı tipi yükle” seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Yeni bir yazı tipi yükledikten sonra, metin düzenleyicilerinizde ve diğer uygulamalarınızda bu yazı tipini seçebilirsiniz.

macOS YAZI TİPİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?