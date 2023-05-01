Yazı tipleri nelerdir, nasıl değiştirilir? Yazı fontu nasıl değiştirilir, nereden bulunur?
Günlük hayatta sıkça bilgisayar kullananlar, işlerini bilgisayar aracılığıyla halleden yurttaşlar, ödev hazırlayan öğrenciler genellikle yazı yazarken kullanacakları fontu seçerken zorlanıyor. Yurttaşlar bilgisayarlarından yazı fontlarını nasıl değiştireceklerini merak ediyor. Peki, Yazı tipleri nelerdir, nasıl değiştirilir? Yazı fontu nasıl değiştirilir, nereden bulunur?
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık neredeyse tüm işlemler, makaleler, kitaplar, dergiler, gazeteler vb. içerikler bilgisayar ortamında hazırlanıyor. Kullanıcılar içerikleri hazırlanken yazı fontlarını nasıl değiştirebileceğini merak ediyor. Peki, Yazı tipleri nelerdir, nasıl değiştirilir? Yazı fontu nasıl değiştirilir, nereden bulunur? İşte ayrıntılar...
FONT NEDİR?
Font, belli bir yazı tipinin farklı karakterlerine işaret eder. Bir font; harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve diğer karakterlerin tümünü içerir. Basılı ya da dijital ortamlarda kullanılmak üzere hazırlanan fontlar, yazı tipinin boyutu, ağırlığı ve stili gibi özelliklerini belirler.
Örneğin “Arial” çok kullanılan bir yazı tipidir. Bu yazı tipinin standart fontuna “Roman” adı verilir. Ayrıca “bold” (kalın) ve “italik” fontları da vardır. Bu fontlar çeşitli boylarda (punto) sunulur.
FONT NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Microsoft Word, Google Docs veya Adobe Photoshop gibi belirli bir uygulamada yazı tipi veya font değiştirmek istiyorsanız, o uygulamanın metin düzenleme araçlarını kullanmanız gerekir. Genellikle metni seçtikten sonra, üst menü çubuğundaki font menüsünden veya araç çubuğundaki açılır menüden istediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz.
WİNDOWS YAZI TİPİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
- Başlat menüsüne gidin, ‘Ayarlar’ı (dişli simgesi) tıklayın ve “Kişiselleştirme” seçeneğine gidin.
- Sol taraftaki menüden “Yazı Tipleri” seçeneğini tıklayın.
- Burada, mevcut yazı tiplerini görebilir ve yeni bir yazı tipi yüklemek için “Yeni yazı tipi yükle” seçeneğini tıklayabilirsiniz.
- Yeni bir yazı tipi yükledikten sonra, metin düzenleyicilerinizde ve diğer uygulamalarınızda bu yazı tipini seçebilirsiniz.
macOS YAZI TİPİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
- Launchpad’e gidin ve “Font Book” uygulamasını açın.
- “File” menüsünden “Add Fonts” seçeneğini tıklayarak yeni bir yazı tipi yükleyebilirsiniz. İndirdiğiniz yazı tipi dosyasını (.ttf veya .otf) seçin ve “Aç” butonuna tıklayarak yükleyin.
- Yeni bir yazı tipi yükledikten sonra, metin düzenleyicilerinizde ve diğer uygulamalarınızda bu yazı tipini seçebilirsiniz.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Binali Bey’in bulanık işleri
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- En çirkin yalan...
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu
- Bir garip erişim engeli kararı
- Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu