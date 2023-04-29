Soya sütünden elde edilen TOFU nedir?

Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:59

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:59

Tofu, soya sütünün limon veya sirke eklenerek çökertilmesi sonucu oluşmaktadır. Soya sütü kullanılarak yapılan tofu, içerdiği yüksek protein sayesinde yağsız bir peynir olarak bilinir. Hemen her yemeğe uyum sağlayarak, farklı damak zevklerine hitap etmesi ile biliniyor. Peki, vegan beslenen kişilerin daha sık tükettiği tofu nedir, nasıl yapılır, nerelerde kullanılır, hangi ülkenin mutfağına ait?

TOFU NASIL YAPILIR?

Tofuyu hazır olarak alabileceğiniz gibi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzeme sadece soya sütü, limon ve sudur. Tofu için hazır satılan soya sütlerini kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz soya fasulyesinden hazırlayabilirsiniz. Bunun için soya fasulyelerini suda beklettikten sonra blender ile ezmeniz ve süzmeniz yeterlidir. Limon veya sirke pıhtı oluşumunu sağlamak için gereklidir…

EVDE TOFU YAPIMI

1 lite soya sütünü ocağa alın ve kaynamaya başlayana kadar karıştırın. Soğuduktan sonra yarım çay bardağı limon suyu ilave edin. Limon suyu eklerken bir yandan karıştırın. Bu sırada tıpkı lor peyniri gibi sütün pıhtılaştığını göreceksiniz. Daha sonra pıhtı ile suyu birbirinden ayırmak için bir tülbentten süzün. Tülbent içerisinde kalan kısmın üzerine ağırlık koyun. Bir kavanoz ya da tencere gibi bir şey kullanabilirsiniz. Yumaşak tofu peyniri için süreyi kısa tutup, sert tofu peyniri için ağırlığı daha uzun tutabilirsiniz. Tofuya biraz tuz ekleyip bir kaba veya kavanoza alıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

TOFU HANGİ ÜLKENİN MUTFAĞINA AİT?

Soya sütünden elde edilen tofu Japonya ve Çin mutfaklarında çok sık kullanılır. Asya ülkelerinde tüketimi oldukça fazla olan tofu peyniri 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Kendine has yumuşaklığı ve emici dokusundan dolayı farklı bir tat ve kokuya sahiptir. Uzun zaman boyunca saklanabilir bir ürün olan tofu tazeliğini koruması için su içinde bekletilir.

TOFU YEMEKLERDE NASIL KULLANILIR?

Salatadan çorbaya, kızartmadan sulu yemeklere kadar pek çok kullanım alanına sahiptir.



Fırında veya galete unu ya da pankoya bulayarak kızartabilirsiniz.



Hiç pişirmeden üzerine limon sıkarak yiyebilirsiniz.



Makarnaların içerisine ekleyebilir ya da üzerine süsleme yapabilirsiniz.



Omlet, peynir ya da krema yapılarak kahvaltılarda kullanılabilir.



Yeşillik ya da sebzeler ile birlikte tüketilebilir.



Dilimli bir şekilde sandviçlerin içerisinde yer alabilir.



Baharat ve soslar ile tüketebilirsiniz.



Ara öğünlerde atıştırmalık olarak da tüketilebilir.









