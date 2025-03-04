Yeni iPad'ler tanıtıldı! İşte 11. Nesil iPad ve M3 iPad Air

Yayınlanma: 04.03.2025 - 19:39

Güncelleme: 04.03.2025 - 19:39

Apple giriş seviyesi olan tabletlerine yenilerini ekledi. 11. nesil iPad ile M3 işlemcili iPad Air'ı tanıtan Apple, burada daha gelişmiş donanım özellikleri ve yükseltmeler sunuyor.

11. Nesil iPad 2025 özellikleri

11. nesil iPad'in başlangıç seviyesi depolama kapasitesi 64 GB'den 128 GB'ye çıktı. A16 işlemcisine ek olarak optimize edilen yazılımı ile kullanıcılar daha hızlı bir deneyim yaşayacak.

Apple Intelligence sunulmayan giriş seviyesi yeni iPad için kamera tarafında yine 12 MP tercih edilmiş. Düşük ışık koşullarında iyi bir sonuç sunmayı vadeden bu lens, 4K video kaydı yapabilme özelliğine de sahipken aynı zamanda HDR desteği de sunuluyor.

Cihazın ön kamerası da 12 MP olarak tercih edilmiş. 11. nesil iPad'in başlangıç fiyatı 128 GB için 16 bin 999 TL oluyor. 512 GB'lık versiyon ise 39 bin 499 TL.

2025 iPad Air

Apple, iPad Air'ı güncellerken aynı zamanda güçlendirdi. M3 çipinin yer aldığı yeni iPad Air'da Pro seviyesindeki Magic Keyboard için destek de bulunuyor. iPad Air için 11 inç veya 13 inç arasında tercih yapmanız gerekiyor. Liquid Retina ekranın yanında True Tone ve geniş renk yelpazesi de sunuluyor.

11. Nesil iPad'de olduğu gibi 2025 iPad Air da 12 MP arka ve ön kameraya sahip.

Cihazın başlangıç fiyatı 128 GB versiyon 11 inç model için 29 bin 999 TL. 1 TB'lık model ise 13 inç ve bunun içinse 72 bin 499 TL ödeme yapılması gerekiyor.