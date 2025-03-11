Yılın oyunu olmaya aday: Split Fiction 2 günde bir milyona ulaştı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:08

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:08

Split Fiction, Hazelight Studios'un yeni oyunu olarak 6 Mart'ta çıkış yaptı. Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği oyun çıkış yaptıktan kısa bir süre içinde 1 milyon satış adedine ulaştığını duyurdu. 48 saat içinde 1 milyonun üstünde satan oyun, PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S, GeForce Now, PC gibi neredeyse her platform için sunulmuştu.

YILIN OYUNU OLABİLİR: SPLIT FICTION

Stüdyonun 2022'nin en büyük başarılarından biri olarak benzer şekilde iki kişi oynanabilen It Takes Two da dikkat çekmişti. Ancak o kadar başarılı olmasına rağmen 1 milyon satış adedine ulaşması 1 ay sürmüştü.

Split Fiction ise yalnızca 48 saatte bu satış rakamına ulaştı. Açıklandığına göre bu sayıya Friend's Pass aracılığıyla satılan kopyalar dahil değil. Çünkü oyunu iki kişi aynı anda oynayabiliyor ve bir kişinin satın alması yeterli.

Steam tarafında ise oyunun en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı 259 bin kişi olmuş. It Takes Two ise ne yüksek 71 bin 39 kişiye ulaşmıştı.