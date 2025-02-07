YouTube, yeni arayüzünü test etmeye başladı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 22:47

Güncelleme: 07.02.2025 - 22:47

YouTube'un yorumlar kısmında farklı arayüzler deneyen geliştiriciler bu sefer de kullanıcıların daha akitf bir sohbet deneyimi yaşaması için çalışıyor. Buna göre son güncellemeyle yorum kısmı mobil tarafta her iki işletim sistemi için de test edilmeye başlandı. Temelde forum sayfası gibi görünen bu yeni arayüzü her zaman olduğu gibi beğenenler de oldu beğenmeyenler de.

YOUTUBE'UN ARAYÜZÜ GÜNCELLENDİ

Yapılan bu yorum kısmı güncellemesiyle pek çok kişi bu görünümü Reddit'teki yorumlar kısmına benzetti.

Platformda bir video altına yorum yapan kullanıcıların isimleri ve fotoğrafları görünüyor ve o avatardan çıkan bir ok ile o yorumu yanıtlayanların sayısı görünüyor. Eğer bu kısma tıklarsanız yoruma verilen cevapları okuyabiliyorsunuz.