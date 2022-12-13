Yüksek fiyatına rağmen 2022 yılında en çok satan oyun oldu
Call of Duty: Modern Warfare 2 rekorlara doymayarak, 2022'nin en çok satan oyunu oldu.
Oyun dünyasında ses getiren isimlerden olan Call of Duty: Modern Warfare 2, yalnızca bir ay içinde ABD'de en çok satan oldu. Çıktığı günden beri gündendem düşmeyen oyun, ekim ayında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen ABD'de yılın en çok satan oyunu haline gelmeyi başardı.
Hatırlatmak gerekirse oyun Steam üzerinden 1.099 TL'ye satılıyor. Eğer özel sürümü satın almak isterseniz 1.499 TL'yi gözden çıkartmanız gerekiyor.
YILIN EN ÇOK SATAN OYUNU CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
Bu yıl ön plana çıkan onlarca oyun vardı. Yılın en iyi oyunları listelerinde yer alan Activision imzalı Call of Duty: Modern Warfare 2 için bir diğer başarı da yeni yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı.
NPD Group Yönetici Direktörü Mat Piscatella, "Modern Warfare II, dolar satışlarında ayın en çok satan oyunu olmayı tekrarlarken, aynı zamanda bugüne kadar 2022'nin en çok satan oyunu oldu." dedi. Kasım ayı listelerinde Call of Duty'yi takip eden diğer oyunlar arasında, God of War: Ragnarök, Pokémon Scarlet/Violet ve Sonic Frontiers yer aldı.
Açıklanan rakamlara baktığımızda ise oyunun 10 gün içinde toplam satış gelirleri 1 milyarın üzerine çıktı. Bu oranla Activision yıllık gelirlerinin 9 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.
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