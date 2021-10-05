DİSK Emekli-Sen'in kapatılması, İstanbul Adliyesi önünde protesto edildi
DİSK'e bağlı Emekli-Sen'in kapatılması kararının istinaf mahkemesince uygun bulunması, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde protesto edildi.
DİSK'e bağlı Emekli-Sen'in üyeleri, sendikaya yönelik kapatma kararına karşı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.
Adliye önünde "DİSK Emekli-Sen İstanbul şubeleri" yazılı pankart açan grup adına açıklama yapan, Emekli-SEN Marmara Bölge Temsilcisi Erdinç Aslan, "Türkiye emeklilerinin sesi" olarak tanımladığı sendikanın, on yıllardır emekli haklarının tanınması mücadelesinde bayrağı omuzladığını ifade etti.
Aslan, "Kurulduğu günden bu yana hakkında defalarca kapatılma kararı alınan ve fakat daha büyük bir örgütlülük ve kararlılıkla tekrar yola çıkan sendikamızın kapatılma kararı bugün bir kez daha istinaf mahkemesi tarafından onandı. Tam da bu nedenle bizler bugün bir kez daha bir arada omuz omuza, güçlü ve kararlı bir şekilde dimdik ayaktayız." diye konuştu.
Ankara Valiliği, Emekli-Sen hakkında "faaliyetlerinin durdurulması" istemiyle Ankara İş Mahkemesinde dava açmış, mahkeme de yargılama sonunda sendikanın kapatılmasına karar vermişti. İstinaf da yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
(Fotoğraf: Arşiv)
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