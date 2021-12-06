Sağlık emekçileri yurt genelinde iş bıraktı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 15:54

Yurt genelinde iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılar, artan iş yükü ve düşük ücretler karşısında mağduriyetlerini gündeme getirdi.

Yurt genelinde iş bırakan sağlık çalışanları, sektörde iki yıldır atama yapılmamasıyla birlikte salgının getirdiği ağır iş yükü altında ezilen sağlıkçılar, hayat pahalılığı karşısında da zor duruma düştüklerini belirterek tepki gösterdi.

"AYRIM GÖZETİLMESİN"

Doktorlara yapılan maaş artışının kendilerine yapılmamasına da tepki gösteren sağlıkçılar, sözü verilen ek göstergenin ayrım gözetilmeksizin sağlık emekçilerinin tamamına uygulanması talebiyle birçok ilde iş bıraktı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Zonguldak, Kayseri, Diyarbakır, Batman, Trabzon, Bursa gibi birçok ilde sağlıkçılar iş bırakarak, artan iş yükleri karşısında maaşlarına artış yansımamasına ve doktorlara yapılan zammın kendilerine yapılmamasına tepki gösterdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlıkçılar, bazı hastanelerde engellemelerle karşılaşmalarına rağmen eylemlerini gerçekleştirdi.

SES Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamada, “Bizi yok sayanlara karşı varız demek için, sorumluların görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için, taleplerimiz yerine getirilsin diye iş bıraktık” ifadesi kullanıldı.

Sağlığın bir ekip işi olduğunu hatırlattıkları eylemlerinde sağlık emekçileri, “Ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın” çağrısında bulundu.



GÜVERCİN UÇURDULAR

Ankara'da Türkiye Kumu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, taleplerini güvercin uçurarak iletti.

Sağlıkçıların başlıca talepleri şöyle sıralandı:

"Tüm sabit ücretlere gerçek enflasyon oranında ek zam verilsin,

Vergi dilimi soygununa son verilsin,

Asgari ücretten vergi alınmasın… Asgari ücretin üstündeki gelirimizde vergi %10 da sabitlensin,

3600 ek gösterge seçim vaadi olmaktan çıkarılsın biran önce düzenleme yapılsın,

Gıda, elektrik, doğalgaz gibi, temel ihtiyaç maddelerinden alınan dolaylı vergiler kaldırılsın,

Sağlık iş kolunda 5 yıla 1 yıl yıpranma düzenlemesi yapılsın erken emeklilik düzenlensin,

12 Saat üzeri çalışma yasaklansın mesai sonrası çalışma iki kat ücretlendirilsin,

4-B süresiz sözleşmeli, 3+1 sözleşmeli kadroya alınsın istiyoruz"