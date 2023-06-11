Eski bakanın ‘aile dostuna’ 3 milyar 744 milyon TL’lik konut ihalesi

Yayınlanma: 11.06.2023 - 15:01

Güncelleme: 11.06.2023 - 15:01

Deprem bölgesine yapılması planlanan konut projelerinin ihaleleri bir bir tanıdık isimlere gidiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), depremlerin yıkıcı etkisini gösterdiği Malatya’da “1961 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi” için 10 Mayıs’ta bir ihale düzenledi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 3 milyar 744 milyon TL değerindeki ihaleyi Özülke İnşaat Ticaret Anonim Şirketi ve Maksem Yapı İş Ortaklığı aldı. Söz konusu iki şirketin de ortakları arasında yer alan Nevzat Özülke ismi ise dikkat çekiyor. Özülke, daha önce birçok kez, 17-25 Aralık operasyonun ardından görevden alınan Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğluyla olan ticari ilişkileriyle gündeme gelmişti.

Bayraktar’ın oğlu Rahmi Bayraktar ve Özülke, Adres Atakent Evleri, A Live Ataşehir, Elysium Eli·t Koşuyolu gibi yüzbinlerce liralık projeleri beraber yürüttükleri biliniyor. Öte yandan Özülke, Bayraktar’ın diğer oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ile Bmm Grup İnşaat isimli bir şirketin de ortakları arasında yer alıyor.

KAMU İHALELERİYLE DİKKAT ÇEKİYORLAR

Özülke İnşaat ve Maksem Yapı, daha önce de kamudan aldığı milyarlarca liralık ihaleleriyle de biliniyor. Özülke İnşaat bugüne kadar toplam 10 kamu ihale sözleşmesine imza attı. Söz konusu ihalelerin toplam bedeli ise 8 milyar 950 milyon 560 bin TL değerinde. Maksam Yapı ise bugüne kadar 25 kamu ihalesi sözleşmesine imza attı. Maksam Yapı’nın aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 8 milyar 820 milyon 885 bin 530 TL değerinde.